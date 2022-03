Karilaid: Eesti saab keskmaa õhutõrje hiljemalt 2025. aastaks

"Eesti saab keskmaa õhutõrje võimekuse hiljemalt 2025. aastaks ning selle hinnanguline maksumus on 350 miljonit eurot. Täpsem hind selgub pärast seda, kui kaitseministeerium on esitanud valitsusele hiljemalt juulikuuks detailse hankekava. Välistada ei saa ka riik-riigile tehingut juhul, kui see toob kaasa kiirema tarne," lausus Karilaid.

"Keskmaa õhutõrje on Putini režiimi tsiviilelanikkonda hävitava sõjapidamise viisi tõttu hädavajalik Eesti elanikkonna kaitseks. Samuti aitavad keskmaa õhutõrje "mullid" turvata üle Eesti kaitseväe reservüksuste mobilisatsiooni ning liitlaste tugevduste saabumist Eesti sadamates ja lennuväljadel," lisas ta.

Jaanus Karilaid lisas, et kaitse- ja sisejulgeoleku paketile antakse ametlik kinnitus neljapäevasel valitsuse istungil.

"Liitlaste panust on heidutuse tagamisel võimatu alahinnata, kuid Eesti prioriteet peab olema iseseisva ja laiapindse riigikaitse tagamine. Eesti inimeste kaitsetahe on tugev. Riigi ülesanne on kindlustada tehniline võimekus ja tagada vajalik varustus. Ukrainas toimuv sõda on meile andnud piisavalt tagasisidet, milline relvastus pakub tõhusaimat kaitset," rääkis Jaanus Karilaid.