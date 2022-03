Stoltenbergi ametiaeg NATO juhina võib aasta võrra pikeneda

Stoltenbergi ametiaeg peaks lõppema 1. oktoobril, misjärel ta pidi asuma Norra keskpanga juhi kohale.

Stoltenberg ise ütles kolmapäeval vastates küsimusele oma ametiaja pikendamisest, et see on liikmesriikide otsustada.

NATO ei ole veel Stoltenbergi järglast välja valinud.

Venemaa agressioon Ukrainas on vallandanud Euroopa suurima sõjapõgenikelaine ning sundinud lääneriike fundamentaalselt ümber korraldama oma kaitsepoliitika.

Stoltenberg on majandusharidusega ning varem Norra Tööpartei juht ja riigi peaminister aastatel 2000-2001 ja 2005-2013. Ta on töötanud ka finants- ja energeetikaministrina.

Norra valitsus nimetas veebruaris keskpanga asejuhi Ida Wolden Bache panga juhiks kuni üheksaks kuuks, misjärel peaks Stoltenberg sellesse ametisse asuma.