Tallinna jõudnud Ukraina lapsed lähevad esialgu Ukraina päevakoolidesse

Niine tänaval avatud sõjapõgenike vastuvõtukeskuses on registreeritud 10 500 inimest, kellest 42 protsenti on lapsed, seega on Tallinna jõudnud 4200 alaealist, kes vajavad ka kohta koolis või lasteaias.

Ennast arvele võtnud sõjapõgenikele teeb sobiva kohapakkumise Tallinna linn. Selleks on aga praegu vajalik, et perekond oleks leidnud püsiva elukoha. "Kooli- ja lasteaiapakkumisi oleme teinud neile kooli- ja lasteaialastele, kelle vanemad on leidnud elukoha eluruumides, mitte hotellides. Praegu on koolikohta pakutud 500 lapsele ja lasteaiakohta 200 lapsele. Varsti hakkame kooli- ja lasteaiakohti pakkuma aga ka hotellides elavatele lastele," rääkis Pajula.

Esimesed väikesed ukrainlased on juba lasteaedadesse jõudnud. Siiski mitte kõik, kellele on kohta pakutud. "Inimesed tahavad ka mõtlemisaega," ütles Pajula.

Murekohti Pajula ukrainlaste paigutamisel lasteaiasüsteemi ei näe. "Meie lasteaiad on väga professionaalsed, oleme ennegi võtnud lasteaedadesse eri rahvusest, erinevate erivajadustega lapsi. Siin ma küll mingisugust probleemi ei näe," sõnas Pajula.

Tallinnas on praegu üle tuhande vaba lasteaiakoha, neid jagatakse sõjapõgenikele üldise järjekorra alusel. "Ukraina lastele pakutakse vabu kohti samal korraldusel, kui ka Eesti lastele. Ehk kui Eesti vanem on pannud lapse lasteaiajärjekorda ja soovib kolmeaastasele kohta 2022. aasta sügisel, siis tema on oluliselt eespool järjekorras võrreldes Ukraina lapsevanemaga. Peame silmas, et ka kohalikud inimesed saaksid soovitud teenuse," rääkis Pajula.

Ka koolide osas Pajula momendil probleeme ei näe. "Lühikeses plaanis on meil kavas päevakoolid ja adaptsiooniprogrammid, seal probleeme pole. Probleem on selles, et me ei tea, kui palju lapsi Eestisse jääb, sest sügisel läheb käiku pikem plaan ja siis tuleb lapsed paigutada juba Eesti koolisüsteemi," ütles Pajula.

Eesti koolide juures tegutsevates Ukraina päevakoolides saavad käia kõik põhikoolilapsed. "Kui on päevakool 20-30 Ukraina lapsele, siis kõik läheduses elavad lapsed määratakse sinna kooli ja korraldatakse seal õppetegevus. Iga kool teeb oma päevakoolikava. Samuti otsib sinna õpetajaid: kas oma õpetajad või palkab juurde. Koolidele on antud juba ka paari-kolmekümne Eestisse saabunud Ukraina õpetaja kontaktid, et ka nende teeneid saaks kasutada," rääkis Paljula.

Juriidilist õigust Ukraina pedagoogidel Eestis õpetada ei ole, sest Eestis on kehtestatud õpetajatele keelenõuded. See aga nende palkamist ei sega. "Me oleme olukorras, kus tuleb leida erilahendused. Päevakool on ka selline kooliformaat, kus õpilasi võib aidata teise ametinimega inimene kui õpetaja. Nad võetakse palgale ja kasutakse nende võimeid ja oskuseid," rääkis Pajula.

Lastel on võimalus jätkata ka Ukraina koolide e-õppes. Selle võimaluse on loonud Ukraina riik.

Praeguseks alustanud päevakoolide hulka kuulub ka sel nädalal Harku vallas Meriküla spordi- ja õppekeskuses tööd alustanud Ukraina sõjapõgenikele mõeldud kogupäevakool, mis hõlmab nii lasteaeda kui ka kooliõpet suurematele.

Valla pressiesindaja sõnul on nii lasteaias kui ka õppeklassis igapäevaselt toeks tööl ukrainlannadest õpetajad ja õpetaja abid koos vabatahtlikega, et tagada vajalik tugi õpilastele, viia läbi õppetegevusi lasteaias ja toetada üleüldist päeva korraldust.

Tänase seisuga käib Harku valla kogupäevakoolis 12 last. Lastele on valla poolt korraldatud nii toitlustus kogupäevakoolis kui ka transport.