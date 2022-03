Piltuudis: Ratas, Reinsalu ja Raidma Kiievis

Kohtumisel osalesid ka Läti ja Leedu parlamendi spiikrid.

Šmõhal kirjutas Twitteris, et arutas parlamendispiikritega muu hulgas Ukraina liikumist Euroopa Liiduga liitumise suunas.

Discussed integration of #Ukraine to #EU during a meeting in #Kyiv with the speakers of national parliaments of @VCmilyte, @IMurniece, @ratasjuri. Approaching to the goal with the support of our friends 1/3 pic.twitter.com/DmuafTB8SG