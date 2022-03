WSJ: lääneriigid kiirendavad läbi Poola linnade relvade tarnimist Ukrainale

Kiiev hoiatas hiljuti, et Ukrainal hakkavad Venemaa-vastase võitluse tõttu relvad otsa saama. USA ja lääneliitlased jooksevad nüüd ajaga võidu ja suurendavad läbi Poola väikelinnade relvatarneid Ukrainasse.

Öösel ja päeval sõidavad veoautautode kolonnid läbi vaiksete Poola piirilinnade ja külade. Kohaliku linna lennujaamas maanduvad hiiglaslikud sõjaväetranspordilennukid. Veokid ja lennukid veavad relvi Ukraina vägedele, kes võitlevad pealetungiva Venemaa armee vastu.

Tegemist on ühe suurima rahvusvahelise relvatranspordi operatsiooniga pärast teist maailmasõda. Lääneliitlaseid on Ukrainale juba saatnud sadade miljonite dollarite väärtuses relvastust, teatas The Wall Street Journal.

Relvade üleandmise peamine keskus on Lõuna-Poola linn Rzeszow. Kohalik lennujaam teenindab tavaliselt odavlennufirmasid. Nüüd tegutsevad seal hiiglaslikud C-130 sõjaväetranspordilennukid. Lennujaama juures on ka raketitõrjesüsteem Patriot.

"Ma ei tea, kas peaksin seda teile rääkima. See on omamoodi saladus, kuid öösel läheb siit läbi palju veokeid," ütles Ukraina piiri lähedal elav kohalik poolakas.

Viimaste päevade jooksul kasvab aga surve, et liitlased kiirendaksid relvade transporti Ukrainasse. Kiiev hoiatas, et riigil saavad varsti relvad ja laskemoon otsa.

"Võtmerelvade varud võivad peagi lõppeda, Ukraina väed vajavad kiiresti kaugtule relvastust. Meil polnud neid alguses piisavalt. Varud võivad otsa saada juba järgmisel nädalal," ütles Ukraina suursaadik Londonis.

Lääne julgeolekuametnikud väidavad, et nende esialgne strateegia nägi ette Ukraina vastupanuvõitlejate varustamist. See oleks meenutanud Afganistani mässuliste varustamist, kes sõdisid Nõukogude Liidu vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina sõjavägi suutis aga Moskva rünnakud tagasi lüüa. Venemaa ei suutnud Kiievit vallutada. Nüüd peavad lääneriigid varustama konventsionaalses sõjas osalevat regulaararmeed.

"Ukrainlased kulutavad palju lahingumoona, rohkem kui me eeldasime. Püüame relvatarneid suurendada," ütles üks lääne ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

Moskva on jõudnud juba hoiatada, et peab lääne relvasaadetisi seaduslikeks sihtmärkideks. Venemaa ei kontrolli aga Ukraina õhuruumi ja pole siiani tabanud ühtegi relvasaadetist.