ERR Mõkolajivis: külaelanikud jagasid Vene vägede kohta luureinfot

Umbes nädal tagasi saabus Vinogradovka külla Mõkolajivi oblastis "russkii mir" ehk "vene maailm". Saabus see "Z" tähega märgistatud sõjaväeautodega, mis olid laskemoona täis. Sellega Vinogradovkas "vene maailm" lõppeski.

Nüüd jagavad kohalikud elanikud oma muljeid Vene sõdurite visiidist.

"Küsisin nende käest – milleks te siia tulite? Ma olen terve elu vene keeles rääkinud. Mind ei kiusata siin taga. Keegi pole kunagi mulle midagi halba selle pärast öelnud! Nad vaikisid. Ütlesid lihtsalt, et neil on selline käsk. Ma ütlesin, olgu, teil on selline käsk, aga mis on teie eesmärk? Hirmutada meid? See teil küll ei õnnestu," rääkis Tatjana.

"Kui nad sisenesid minu majja, hakkasin nutma. Nad küsisid, miks te nutate, me ju ei tee teile liiga? Ma vastasin, et asi on selles, et te olete võõra riigi sõdurid ja ma juba sellepärast kardan," meenutas Alla.

Vinogradovka ei olnud õnneks kaua okupeeritud.

"Meie väed tulistasid nende pihta. Nemad hakkasid küsima, kas nad saavad end meie hoovi peita? Miks ma peaks neid sisse lubama? Ma ei lubanud kedagi sisse," ütles Tatjana.

Vladimiril oli kaks autot, millest alles jäi vaid üks. Veokit enam ei ole.

"Nad lõhkusid mu uksed, võtsid auto ära ja kogu lugu. Ütlesid, et paari päeva pärast saan kätte, neil oli vaja midagi tammi peale viia. Kuidas ma neile vastu hakkan? Neil on ju automaadid. Olin sunnitud nõustuma. Kui kahe päeva pärast sinna läksin, öeldi mulle: "Ma annan teile ohvitseri ausõna – saate oma auto tagasi veel kahe päeva pärast. Isegi kui me siit lahkume, jätame auto siia". Kui järgmisel hommikul sinna läksin, polnud ei autot, ohvitsere ega nende ausõna," rääkis Vladimir.

Naaberkülas Peskis jätsid Vene sõjaväelased sama mulje.

"Nad tulid ja hakkasid kohe poode röövima. Siis kaevasid endale kaevikud ja istusid seal. Siis hakati neid pommitama ja nad lasid jalga. Võib-olla nende seas on ka mõni normaalne inimene, aga enamik neist tulid siia laostama, röövima ja hävitama. Peale seda nad lahkusid," lausus Grigori.

Ukraina dessantväe brigaadi pressiohvitser alampolkovnik Jaroslav Tšepurnõi ütles, et Mõkolajivi oblasti elanikud tajusid venelasi okupantidena ning tänu sellele saadi nende käest palju luureinfot, mis aitas Vene vägesid hävitada ja taganema sundida.

Mõne osa tehnikast panid taganevad Vene okupatsiooniväed ise põlema, et see ei jääks ukrainlaste kätte. Külateede äärtes kohtab palju Vene sõjatehnika riismeid.