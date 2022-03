Vene meedia teatas Vladimir Žirinovski surmast, riigiduuma juht eitab

Telegram-kanali Mash andmeil suri Žirinovski reedel kell 10.45 Moskva (9.45 Eesti) aja järgi. Žirinovski oli olnud koomas.

Väljaanne Lenta.ru teatas 21. märtsil, et Žirinovski on septilises šokis ning tema kopsud on lõpetanud töö. Samas märgiti, et sellest seisundist poliitikut välja tuua on väga keeruline.

Tema partei teatas aga, et liidri ravi käib vastavalt plaanile ning igasugustel kuulujuttudel tema tervisest puudub alus ning need on ainult spekulatsioonid.

11. märtsil teatati, et Žirinovski tuli pärast kahte nädalat kunstlikku koomat tuli teadvusele ning ta hakkas lugema uudiseid ja andma tööalaseid korraldusi.

Žirinovski sattus kahepoolse kopsupõletikuga haiglasse pärast seda, kui oli veebruari algul nakatunud koroonaviiruse omikron-tüvega.

Samas lükkasid Vene riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin ning LDPR-i pressiesindaja reedel tagasi väited Žirinovski surmast.

"Tema olukord on tõesti raske. Me elame talle kaasa, arstid võitlevad tema elu eest. Aga ta on tubli. Soovigem talle kiiret paranemist," kirjutas Volodin oma Telegram-kanalis.