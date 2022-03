Pronksi tänaval raiutakse pühapäeval maha 22 puud

Raiumisele läheb 21 pärna ja üks tamm, mis jäävad ette maa-aluste gaasi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja veetrasside rajamisele ja uuendamisele.

Puude maha raiumine on kohalikes elanikes tekitanud palju pahameelt, sest kõrghaljastuse hävimine muudab nende hinnangul kesklinna elukvaliteedi halvemaks. Samuti pole linn neile oma plaane piisavalt ja aegsasti tutvustanud.

"Tallinna kesklinnas on puid näpuotsatäis. Korraga maha raiuda 22 puud on jõhker, rääkimata sellest, et kevadeti armastavad varesed minu akna taga olevale puule oma pesa teha," rääkis kohalik elanik, filmilavastaja Madli Lääne ERR-ile.

Pronksi tänava 22 puu raieluba on allkirjastatud 18. märtsil 2022. Loal on kirjas, et vaide esitamiseks on aega 30 päeva, kuid seda aega ei anta. Reaalne raie viiakse läbi juba üheksa päeva hiljem, 21 päeva enne vaide esitamise tähtaega.

"Suurim küsimus minu jaoks on vastuolu, kuidas Tallinna linn käitub paberil ja tegelikkuses. Linn tegutseb ebaausalt, salaja ja vastupidiselt oma lubadustele. Oma eesmärke püütakse elanike eest varjata, otsused avalikustatakse viimasel minutil, et kohalikud ei jõuaks sekkuda. Eriti mõrult mõjub see teguviis seoses Rohelise pealinna tiitliga, kus ühe olulise eesmärgina on välja toodud linnaelanike kaasamine linna arendamisse, mis tegelikkuses on puhas bluff," rääkis Lääne.

"Tallinna linnaametnike ainus mõtteviis midagi muuta on kõigepealt hävitada vana, mitte mõelda karbist välja ja otsida lahendusi, et kuidas leida sümbioos vana ja uue vahel," kritiseerib Lääne linnavalitsuse plaani.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul oli vanade puude maharaiumine raske otsus. "Oleme üritanud kõrghaljastust säilitada, kus see on olnud võimalik, aga Pronksi ja Jõe tänaval ei toimu ju ainult asfaltkatte vahetus, vaid kogu tänav tuleb üles võtta," rääkis Haukanõmm ERR-ile. Uusi trasse soovib tänavale rajada näiteks küttefirma Utilitas.

"Need tänavad on pikalt läbiprojekteeritud ja kokkuvõttes tuleb sinna kõrghaljastust juurde," ütles Haukanõmm. Tema sõnul istutakse maha võetud puude asemele kaks korda rohkem puid: kui seni on puud ainult ühel pool Pronksi tänavat, siis K-Projekti koostatud projekt näeb ette allee rajamise. Haukanõmme sõnul istutatakse sinna tagasi pärnad. "Need pole istikud, sinna tulevad suured puuhakatised," lubas Haukanõmm.

Tema sõnul on raieload õigel ajal menetletud, samuti oli info tänava rekonstrueerimisest kättesaadav juba jaanuaris.

Haukanõmm ei osanud öelda, kas ka teiste Tallinna Kesklinna tänavate rekonstrueerimisel eemaldatakse kogu kõrghaljastus. Nimelt on Tallinnal koostöös erapartneritega kavas rekonstrueerida ka teisi tänavaid, kus on vanu ja kõrgeid puid. Üheks selliseks tänavaks on Lastekodu tänav, mis peaks remonti minema järgmisel aastal.