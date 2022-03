Allikad: Putin kiitis heaks Abramovitši osalemise Vene-Ukraina kõnelustel

Putini heakskiit viitab sellele, et Abramovitš taotles veebruari lõpus toimunud läbirääkimistel osalemiseks heakskiitu kõige kõrgemalt tasemelt. See on vastuolus oligarhi väidetega, et tal pole pole Putiniga lähedasi suhteid, hindas Financial Times.

"Pärast Putinilt heakskiidu saamist kohtus Abramovitš Ukraina presidendi Volodomõr Zelenski valitsuse kõrge ametnikuga, et aidata kõnelusi organiseerida," ütlesid kolm asjaga kursis inimest ajalehele Financial Times.

Lääneriigid ja Ukraina kardavad nüüd, et Moskva kasutab kõnelusi lihtsalt aja võitmiseks, et koondada oma vägesid ja alustada maismaal uut suurt pealetungi.

Mõned lääne ametnikud väidavad samuti, et Abramovitš võis suurendada oma tähtsust läbirääkimistel. Nii proovis oligarh vältida lääne sanktsioonide nimekirja sattumist.

Euroopa Liit ja Suurbritannia lisasid siiski Abramovitši sanktsioonide nimekirja. Ajalehe The Wall Street Journal andmetel palus Zelenski USA-d, et Washington ei lisaks Abramovitši musta nimekirja, kuna ta osaleb läbirääkimistel.

Abramovitš on avalikult proovinud end distantseerida Putinist. Ta ei osalenud oligarhide jaoks korraldatud koosolekul 24. veebruaril. Juba 2003. aastal väitis Abramovitš, et tal pole Putiniga "erilisi suhteid".