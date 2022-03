Spotify peatas Venemaal oma teenused

Muusika voogedastusplatvorm Sporify teatas, et peatas oma teenused Venemaal Ukrainasse sissetungi tõttu.

Spotify kõneisik ütles The Guardianile, et kuigi oleks oluline jätkata Venemaal oma teenuste pakkumist, et tagada usaldusväärsed ja sõltumatud uudised, siis Venemaa uus seadusandlus piirab juurdepääsu informatsioonile, elimineerides väljendusvabaduse ja kriminaliseerides teatud uudised.

"See seab ohtu Spotify töötajate ja võimalik, et ka kuulajate turvalisuse," märkis ta.

Spotify lisas, et pärast võimaluste kaalumist otsustati raske südamega peatada oma teenused Venemaal.

Spotify liitub sellega pika rea lääne ettevõtetega, kes oma tegevuse Venemaal peatanud. Nende hulka kuuluvad näiteks Apple, H&M, Mastercard, Netflix, Unilever ja Visa.