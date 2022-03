Kiievit külastanud Ratas: Ukraina võidab selle sõja

Ukrainlastel on seni palju võitlusvaimu ning selge sõnum on, et sõjas Venemaaga saab peale jääda ainult Ukraina, ütles neljapäeval Kiievist naasnud riigikogu esimees Jüri Ratas.

Teiste hulgas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kohtunud Ratas ütles, et kõigil kohtumistel peegeldus üks: võitlus vaim. Sõnum külalistele oli ukrainlastel lihtne: läänelt vajatakse võimalikult kiiresti juurde sõjalist abi.

"Kiiret relvaabi, on need tankid, relvad, laskemoon. Me vajame seda kiiremini, kui lääs seda täna annab meile. Me vajame selgemaid, tugevamaid sanktsioone Venemaa vastu, kaubandusembargot Venemaale. Lihtsad sõnumid," lausus Ratas.

Ratase sõnul ei saanud järeldada, et ukrainlased oleks lääneriikides abi venimise tõttu pettunud, küll aga öeldi, et praeguse varustusega suudetakse ainult mõnda aega Vene vägedele vastu panna.

Ratas märkis, et Kiievis jäi kõlama vaid üks sõnum: Ukraina võidab selle sõja.

"See oli meie sõnum ja see oli nende sõnum, et Ukraina selle sõja võidab, ja võitlusvaimu on palju. Eraldi küsimus on, mis on selle hind ja kui kaua see kestab. Siin on lääne abi vaja. Me näeme praegu, et Ukraina väed suudavad Vene väed Kiievi alt eemale lüüa," lausus ta.

Ratase sõnul on Ukraina pealinn praegu koht, kust pool elanikkonnast on põgenenud, kesklinn liiklusele suletud ning oht varitseb igal sammul.

"Eile õhtul, kui hakkasime ära tulema, siis see transpordivahend, mis peale meid tuli, sinna pihta tuli automaadivalang," ütles Ratas.