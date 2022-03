Laupäeval tuleb valmis olla tormiks

Ööl vastu laupäeva sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd valdavalt loodetuul 6 kuni 12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, vastu hommikut tugevneb kiiresti. Õhutemperatuur on nullist +5 kraadini.

Hommikul sajab Eesti idaosas sajab kohati lörtsi. Puhub väga tugev loodetuul. Õhutemperatuur on nulli ja +4 kraadi vahel.

Päev on mitmel pool lörtsi ja lumega. Puhub loode- ja põhjatuul 8 kuni 13, puhanguti kuni 21, rannikul 15 kuni 20, puhanguti kuni 27, saarte merepoolsel rannikul kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini, õhtu poole langeb alla nulli ja teed muutuvad libedaks.

Pühapäeva öösel torm lahkub ning suur osa päevast on sajuta, õhtul läheneb läänest lumesadu. Öösel on külma 1 kuni 7 kraadi, päevane õhutemperatuur on null kraadi ümber.

Esmaspäeva öösel levib lumesadu üle maa ning läheb lääne poolt üle lörtsiks ja vihmaks. Päeval on lörtsi- ja vihmasadu hootine. Teeolud halvenevad. Õhutemperatuur tõuseb miinustest plussi. Teisipäev ja kolmapäev on jälle külmemad ning mitmel pool lumega.