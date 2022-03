Ukraina ajakirjanik kirjutab Saaremaalt Mõkolajivi portaali uudiseid

Saaremaale on jõudnud üle 300 sõjapõgeniku ja kaks kolmandikku neist on esitanud ajutise kaitse taotluse. Ja neist omakorda paarkümmend on käinud Kuressaare töötukassas tööd otsimas. Ometigi on sõjapõgenike hulgas neidki, kellel on juba töö.