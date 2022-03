ERR Odessas: linnaelanikud valmistuvad kodulinna kaitseks

Kuu aega tagasi polnud sellel Odessa rannal oma nime, aga nüüd nimetatakse seda Liivakastiks.

"Täna on möödunud kuu sellest, kui Liivakast tööle hakkas. Järgmisel päeval pärast sõja algust tulid siia mõned inimesed labidatega ja hakkasid kaevama. Nüüd on meie liikumises juba üle 2000 inimese. Iga päev täidavad nad linna kaitseks üle kümne tuhande liivakoti. Kuu ajaga oleme täitnud kotte 800 tonni liivaga. Me oleme polsterdanud kõik objektid linnas. Me oleme andnud kogu linnale kaitse võimaluse. Kui sellest ei piisa, siis selle probleemi lahendame samuti," rääkisid vabatahtlike koordinaatorid Ljudmila ja Marina.

Odessa ei ole veel rindeäärne linn, kuid linna elanikud juba valmistuvad oma kodulinna kaitseks.

"1941. aastal ei suutnud Nõukogude väed Odessat kaitsta ja sakslased vallutasid linna," ütles Tatjana, kelle sõnul suudetakse nüüd Vene vägede linna kaitsta. "Mul on hea meel, et nad on tugevad, aga meie oleme veel tugevamad. Meie moraal on kõrgem. Me kaitseme oma linna. See on meie kodu, mitte keegi ei loovuta seda," lausus Tatjana.

"Suudame kaitsta küll. Ma arvan, et ainult hullumeelne võiks siia tahta tulla. Kogu linn hakkab ennast kaitsma," ütles Juri.

"Me suudame Odessat kaitsta. Me teeme kõik selleks, et kaitsta Odessat ja kogu Ukrainat," lausus Stanislav.

Tööd Liivakastis ei katkesta isegi õhuhäired.