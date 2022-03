Võrguväljaanne: Peterburis värvatakse vabatahtlikke Ukrainasse sõdimiseks

Vene armee värbab Peterburis vabatahtlikke, kes soovivad minna Ukrainasse sõdima, kinnitasid reedel Fontankale mitu värbamispunkti.

Vabatahtlikele pakutakse kolme kuni kuue kuu pikkust lepingut. Värvatakse vaid sõjaväelise kogemusega ning kriminaalse minevikuta inimesi. Esimene salk vabatahtlikke on juba värvatud, vahendas väljaanne.

Peterburi kõrgeim sõjakomissar Sergei Katškovski ei soostunud Fontankale kommentaare andma.

Varem on Ida-Ukraina separatistlike piirkondade parlamendi juht Oleg Tsarev öelnud, et Venemaa president Vladimir Putin on andnud loa vabatahtlikel Ukrainasse sõdima minna.

Vene relvajõudude on tavalepingu pikkuseks kaks kuni viis aastat, erandjuhtudel lubatakse sõlmida ka lühemaid lepinguid.