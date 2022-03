Sõja 31. päev: Ukraina väed asusid Hersoni tagasi võtma

Ööl vastu laupäeva on tulnud vastukäivaid teateid Lõuna-Ukraina Hersoni linna kohta, mis võib olla vabanemas Venemaa vägede kontrolli alt. Lääne luureallikas kinnitas, et suurte kaotuste tõttu meeleheitel Vene polgu sõdurid sõitsid Kiievi all oma komandörist tankiga üle.

Oluline 26. märtsil kell 23.00:

- Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas laupäeval Varssavist, kus viibib ka USA president Joe Biden, et sai ameeriklastelt täiendavaid julgeolekulubadusi;

- lahingud Lõuna-Ukrainas on jõudnud tagasi okupeeritud Hersoni;

- Venemaa teatas reede õhtul, et sõja esimene faas Ukrainas on läbi ja nüüd keskendutakse Donbassi regiooni "täielikule vabastamisele". See võib lääne analüütikute hinnangul tähendada eesmärkide ümbersõnastamist ning võimalik, et ka ebaedukaks kujunenud sõjast väljapääsu otsimist;

- Venemaa relvajõud püüavad oma kaotuste piiramiseks hoiduda suurtest linnalahingutest ning tulistavad selle asemel linnade elurajoone kaugelt, teatas Briti kaitseministeerium laupäeval;

- Venemaa kaitseministeerium postitas laupäeval sotsiaalmeediasse video, milles on näha kaitseminister Sergei Šoigut ja kindralstaabi ülemat Valeri Gerassimovi, kelle avalikkusest eemalolek tekitas küsimusi nende saatuse kohta;

- Vene üksused hõivasid Tšornobõli tuumajaama lähistel paikneva Slavutitši linna, kus suletud jaama töötajad elavad, teatas Kiievi oblasti kuberner Oleksandr Pavljuk laupäeval;

- Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja süüdistas laupäeval Ukraina eriteenistusi petukõnedes, millega kutsutakse reservis olevaid Vene kodanikke sõjakomissariaatidesse;

- Ukraina teatel tema üksused mitte ainult ei kaitse edukalt Harkivit, vaid on asunud seal ka tulemuslikult vastupealetungile;

- Ukraina kaitsejõudude laupäeval avaldatud hinnangu kohaselt on sõjas hukkunud 16 400 Vene sõjaväelast;

- lääne luureallikad kinnitavad, et sõdurid sõitsid Vene polgukomandörist tankiga üle;

- Briti luure: Vene armee formeerib 10 uut pataljoni taktikalist gruppi;

- Ukraina väed suruvad Vene armeed Kiievist eemale loodes ja idas;

- Lvivi tabas raketirünnak.

Ukraina parlamendi kinnitusel võtsid Vene väed laupäeva õhtul sihikule Harkivis asuva tuumauuringute reaktori.

Harkivi füüsika ja tehnoloogia instituudis asuv tuumauuringute reaktor jäi Vene vägede tule alla ning Ukraina võimudel pole veel olnud võimalik kahjusid hinnata.

Linnapea: rünnak Lvivile oli sõnum Bidenile

Lvivi linnapea Andri Sadovõi sõnul soovis Venemaa õhurünnakuga Lvivile saata sõnumit Poolas visiidil viibivale USA presidendile Joe Bidenile.

"Ma arvan, et tänase rünnakuga saadab agressor tervitusi president Bidenile, kes on praegu Poolas. Lviv asub Poolast 70 kilomeetri kaugusel," ütles Sadovõi pressikonverentsil.

"Ma arvan, et kogu maailm peaks taipama, et oht on praegu väga tõsine," ütles ta.

Lvivi oblasti kuberneri Maxim Kozitski sõnul tabasid nii elamupiirkonnas asuvaid kütusehoidlat kui ka kaitserajatist mõlemat kaks raketti.

Lvivi tabas neli raketti

Lvivis kostsid laupäeva õhtul kella viie ajal kõvad plahvatused, kui linna lähistele langes kahes rünnakus neli raketti.

Lvivi oblasti kuberneri Maxim Kozitski sõnul said rünnakus viga viis inimest ning kohalikud elanikud suunati varjenditesse. Rünnakus hukkunuid ei ole.

Reutersi teatel lasti raketid linna pihta Sevastoplist. Kozitski sõnul sai esimeses rünnakus pihta kütusehoidla ja teises rünnakus kaitserajatis.

Lvivi linnapea Andri Sadovõi sõnul tabas linna veel üks rünnak, mis kahjustas linna infrastruktuuri, kuid elumajad pihta ei saanud.

Linna juhid ei avaldanud raketitabamuste täpset asukohta, kuid teatasid, et rünnak kahjustas hädavajalikku infrastruktuuri, süütas kütusehoidla ja purustas ühe koolimaja aknad.

In one of the schools near the place of the airstrike, windows were broken by a shock wave.



There are no victims. pic.twitter.com/mcHEWkbw3M — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 26, 2022

Biden pidas Varssavis kõne

USA president Joe Biden ütles Varssavis peetud kõnes, et Venemaa agressioonile ei ole õigustusi ning Vladimir Putin ei saa võimul jätkata.

"Mu sõnum Ukraina rahvale... me seisame teiega, punkt," ütles Biden.

Bideni sõnul on lääne vastus Venemaa rünnakule olnud kiire ja jõuline, kuna lääs ei ole nõus Venemaa ähvardusega viia maailm tagasi teisele maailmasõjale eelnenud rahvusvahelisse korda.

Venemaad võib panna kurssi muutma vaid kiired ja mõjusad sanktsioonid, märkis ta.

Biden rõhutas USA pühendumist NATO viienda artikli täitmisele. "Ameerika väed ei ole Euroopas selleks, et Vene vägedega konflikti astuda. Me oleme siin, et kaitsta NATO liitlasi," sõnas ta.

"Jumala eest, see mees ei saa võimul jätkata," ütles Biden kõne lõpetuseks Putinile viidates.

Kuleba: saime USA-lt täiendavaid julgeolekulubadusi

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas laupäeval Varssavist, kus viibib ka USA president Joe Biden ja teda saatev delegatsioon, et sai ameeriklastelt täiendavaid julgeolekulubadusi.

"Me saime täiendavaid lubadusi Ühendriikidelt, kuidas meie kaitsekoostöö võiks edasi areneda," ütles Kuleba ajakirjanikele.

Biden ütles laupäevasel kohtumisel Varssavis, et Putin pole suutnud NATO liitlasi killustada.

"Ma olen kindel, et Vladimir Putin lootis NATO-t killustada, eraldada ida läänest ja eraldada riike nende ajaloo põhjal," ütles Biden. "Aga ta ei ole suutnud seda teha - me oleme püsinud koos."

Bideni sõnul on ajalugu näidanud, et USA ei saa Euroopas toimuvatest konfliktidest kõrvale jääda, kuna Euroopa stabiilsus on USA-le väga oluline.

Tšernhihivi haavatud ootavad evakuatsiooni

Tšernihivi linnapea sõnul ei saanud Vene vägede poolt sisse piiratud linnast evakueerida ravile 44 tõsiselt haavatud inimest, kelle hulgas on ka kolm last.

"Nad ei jää siin oma tõsiste vigastustega ellu, nad on vaja kiiresti evakueerida," ütles linnapea.

Linnapea sõnul on Tšernihivis ligikaudu 130 000 inimest, kellel puudub juurdepääs elektrile, veele ja küttele. Enne sõja algust elas linnas 290 000 inimest.

Lahingud on jõudnud tagasi okupeeritud Hersoni

Reede õhtul ja öösel on tulnud vastukäivaid teateid mõne nädala eest esimese suurima linnana Vene armee kätte langenud Hersoni olukorra kohta.

Kõrge USA kaitseametnik, keda tsiteerisid mitmed väljaanded, ütles, et Ukraina väed on asunud Hersoni tagasi võtma, liikudes edasi Mõkolajivi poolt, kus neil lõppenud nädala jooksul on olnud edu okupantide tagasilöömisel.

CNN viitab samas erinevatele Hersoni elanikele, kellega nende ajakirjanikel ööl vastu laupäeva on õnnestunud rääkida ja kes ütlesid, et linn on jätkuvalt Vene vägede kontrolli all.

"Nad on kaotanud mõned külad, mitte linna," ütles üks kohalik CNN-ile.

USA ametnik ütles, et "me oleme näinud võitlusi aladel, mis seni olid Venemaa käes".

"Me ei saa täpselt öelda, kelle kontrolli all Herson on, kuid linn ei näi olevat enam sama tugevalt Venemaa käes. Hersoni pärast käib võitlus," ütles USA ametnik.

Teated lahingute tagasijõudmisest Hersoni tulid pärast seda, kui linnast tuli fotosid linnavalitsuse hoone juurde heisatud suurest Ukraina lipust.

CNN-i ajakirjanike meeskond nägi juba nädala keskel Ukraina vägesid Hersoni piirkonna põhjaosas.

Ukrainskaja Pravda teatel ei levi Hersonis enam Ukraina raadiokanalid, kuid kohalike teatel on Vene raadiokanalid endiselt töös.

Ukraina sõdurid eesliinil Lõuna-Ukrainas Mõkolajevi juures 25. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Ukraina teatas edukast vastupealetungist Harkivi lähistel

Ukraina võimuesindaja teatas laupäeval, et Ukraina üksused mitte ainult ei kaitse edukalt Harkivit, vaid on asunud seal ka tulemuslikult vastupealetungile.

"Mitu asulat Mala Rohani suunal on juba vabastatud, seal jätkub võitlus," teatas Harkivi oblastivalitsuse juht Oleh Sõnehubov oma Telegram-kanalil. Mala Rohan asub Harkivist kagus.

Sõnehubovi kinnitusel hoiavad Ukraina üksused edukalt oma kaitsepositsioone Iziumi suunal, kus jätkuvad lahingud.

Venemaa süüdistas Ukrainat petukõnedes

Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja süüdistas laupäeval Ukraina eriteenistusi petukõnedes, millega kutsutakse reservis olevaid Vene kodanikke sõjakomissariaatidesse.

"Teatame ametlikult, et kaitseministeerium ei tegele reservistide kutsumisega sõjakomissariaatidesse ega plaani seda teha," ütles ministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Kindralmajor Konašenkovi sõnul olevat paljudele Venemaa meestele tehtud petukõnesid, milles mängiti neile ette salvestatud sõnum selle kohta, et nad on kutsutud sõjakomissariaati.

"Kõik need valekõned tehti Ukraina territooriumilt, need ei vasta absoluutselt tõele ning on Ukraina eriteenistuste provokatsioon," ütles Konašenkov.

Briti kaitseministeerium: Venemaa pommitab linnade elurajoone

Venemaa relvajõud püüavad oma kaotuste piiramiseks hoiduda suurtest linnalahingutest ning tulistavad selle asemel sealseid elurajoone, teatas Briti kaitseministeerium laupäeval oma ülevaates.

Vene üksused ei taha siseneda linnadesse jalaväega ning korraldavad neile selle asemel õhu- ja suurtükirünnakuid, et Ukraina vägede moraali lõhkuda.

Samas märkis Briti kaitseministeerium, et Venemaa jätkab Ukraina suurlinnade ründamist, tegutsedes muuhulgas Mariupolis ning Harkivi ja Tšernihivi all.

Venemaa näitas kaua varjus olnud kaitseminister Šoigut

Venemaa kaitseministeerium postitas laupäeval sotsiaalmeediasse video, milles on näha kaitseminister Sergei Šoigut armeejuhtide nõupidamisel. Šoigu oli ligi kaks nädalat avalikkusest eemal, mistõttu hakkasid sel nädalal levima kuuldused tema haigestumisest või ametist kõrvaldamisest seoses Vene vägede ebaeduga Ukrainas.

"Vaatamata kõigile praegustele raskustele täidame riikliku kaitsetellimuse tähtajaks. Arvestades, et tänavused kulutused on 15 protsendi võrra suuremad kui eelmisel aastal, tuleb muidugi eriti hoolikalt vaadata, millele kaitsetellimuse täitmisel tähelepanu pöörata," rääkis Šoigu nõupidamisel, millel arutati rahandusministeeriumi esindajatega kaitse-eelarve küsimusi.

Kohtumisel osales rida kõrgeid Vene sõjaväelasi, muuhulgas ka Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, keda polnud samuti mõnda aega avalikkuses näha olnud.

Šoigut näidati neljapäeval videos, mis kajastas president Vladimir Putini ja Vene julgeolekunõukogu kohtumist, kuid seal ei nähtud teda rääkimas.

Enne neljapäeva ei olnud Vene kaitseministrit 11. märtsist saadik avalikkuses näha olnud, mis tekitas küsimusi tema saatusest.

Vene väed hõivasid Slavutitši linna

Vene üksused hõivasid Tšornobõli tuumajaama lähistel paikneva Slavutitši linna, kus suletud jaama töötajad elavad, teatas Kiievi oblasti kuberner Oleksandr Pavljuk laupäeval.

Pavljuki sõnul tungisid Vene sõdurid linna haiglasse ning röövisid Slavutitši linnapea. Infot vahendanud uudisteagentuur Reuters tõdes, ei suuda teabe tõepärasust kontrollida.

Reedel teatasid Ukraina üksused, et lõid Vene vägede rünnaku linnale tagasi.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 16 400;

- tankid 575;

- jalaväe lahingumasinad 1640;

- lennukid 117;

- kopterid 127;

- suurtükisüsteemid – 293;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) – 91;

- õhutõrjesüsteemid – 51;

- autod ja muud sõidukid – umbes 1131;

- kütuseveokid – 73;

- operatiiv-taktikalised droonid - 56;

- laevad / paadid – 7;

- eritehnika – 19.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Venemaa on oma kaotuste kohta andmeid avaldanud kahel korral. Viimati reedel, kui teatati, et Ukrainas on hukkunud 1351 sõjaväelast. 2. märtsil teatas Venemaa, et Ukrainas on hukkunud 498 sõdurit.

Purustatud Vene mitmikraketiheitja Kiievi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Lääne luureallikad: sõdurid sõitsid Vene polgukomandörist tankiga üle

Kuhjuvad ohvrid on viinud Vene sõjaväelaste seas viha ja meeleheiteni, mille viimaseks näiteks on rünnak kõrge ohvitseri vastu. Lääne luureallikate väitel sõitsid Vene sõdurid Kiievi rindel asuvast 37. mootorlaskurpolgust oma komandörist tankiga üle.

"Me usume, et temast sõitsid üle tema oma mehed," ütles lääne luureametnik ajalehele The Times.

Polkovnik Juri Medvedevi tanki alla jäämise kohta on teateid mitmest allikast.

Videot Medvedevist, kes on teadmata seisus kanderaamil, jagas 11.märtsil sotsiaalmeedias Tšetšeeni diktaator Ramzan Kadõrov, kelle sõdurid olid samuti Kiievist põhja pool.

Kolmapäeval teatas üks Ukraina ajakirjanik, et polgukomandör on haiglas Valgevenes purustatud jalgadega. Ajakirjaniku väitel sai ohvitser ordeni, tema polk aga on kandnud enam kui 50 protsendi suuruseid inimkaotusi enne kui sõdurid tema vastu pöörasid.

Lääne luureametnik kinnitas Ukraina ajakirjaniku infot, öeldes, et polkovnikut rünnati tema üksuste kaotuste tagajärjena.

37. motoriseeritud laskurpolk osales ka 2014. aastal Donbassi vallutamisel.

Mõkolajivi oblast. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden / ERR

Briti luure: Vene armee formeerib 10 uut pataljoni taktikalist gruppi

Briti luure andmeil on Vene armee kaotuste kompenseerimiseks formeerimas 10 täiendavat pataljoni taktikalist gruppi, mis on Vene armee keskne üksus. Tavaliselt koosneb see 1000 mehest koos erineva tehnikaga, mis võimaldab grupil autonoomselt sõda pidada.

Uued üksused tulevad Venemaa Ida sõjaväeringkonnast, okupeeritud Gruusia aladelt ning Kaliningradi oblastist.

Kokku on Venemaa Ukrainasse viinud 115-120 pataljoni taktikalist gruppi, millest vähemalt 20 pole Briti luure hinnangul enam lahinguvõimelised.

Luureallika sõnul on venelased ka olemasolevaid üksusi "kannibaliseerinud", moodustades mitme suurte kaotustega grupi põhjal ühe uue. "Mõned neist on kaotanud uskumatu hulga sõjaväelasi," ütles allikas.

Luureallikas lisas, et Venemaa kaotustest räägib see, et Ukrainal on nüüd enam tanke kui sõja alguses, kuna nii palju sõjamasinaid on venelased tervelt maha jätnud.

Briti kaitseministeeriumi reedeõhtuse hinnangu järgi jätkavad Ukraina väed nädalavahetusel Vene armee tagasitõrjumist Kiievist loodes, Hostomeli lennuvälja suunal.

Kaitseametnik: Mariupol ei anna alla

Vaatamata Vene vägede piiramisele on sadamalinn Mariupol endiselt Ukraina vägede kontrolli alla ja keegi ei kavatse alla anda, ütles reede pärastlõunal Ukraina kõrge kaitseametnik Oleksi Danilov.

"Mariupol peab vastu ja keegi ei anna Mariupoli ära," ütles Danilov.

Prantsusmaa president Emmanule Macron ütles reedel õhtul, et Prantsusmaa, Kreeka ja Türgi kavandavad koos evakuatsioonioperatsiooni Mariupolist.

Macroni sõnul räägib ta plaanist mõne päeva jooksul ka Venemaa president Vladimir Putiniga. Operatsioon peaks ise samuti toimuma mõne päeva jooksul, lisas Macron.

Mariupoli linnapea sõnul on linnas endiselt 150 000 inimest, kes ootavad võimalust Mariupolist pääsemiseks.

Berdjanski sadama kai ääres osaliselt põhja vajunud Venemaa Alligator klassi desssantlaev 25. märtsil, mis suitseb pärast Ukraina vägede rünnakut. Autor/allikas: SCANPIX / MAXAR / REUTERS

USA: Venemaa väed on peatanud igasuguse liikumise Kiievi peale

Vene väed Kiievi ümber on asunud kaitsepositsioonidele ja on kaotanud igasuguse huvi Ukraina pealinna poole liikumiseks, samas jätkavad nad õhurünnakuid, ütles reedel USA kaitseministeeriumi ametnik.

USA andmetel on Ukraina väed pärast edukaid vasturünnakuid Kiievi idaosas oma positsioone parandanud, samuti on märke, et ukrainlased teevad edukaid vasturünnakuid Tšernihivis.

Samamoodi on ameeriklaste andmetel ukrainlaste kontrolli all lääne pool Kiievit asuv Makarivi linn, mis kontrollib maanteed Žõtomõri.

"Läheme vasturünnakule. Me liigume edasi," ütles reedel Ukraina siseministri nõunik kohalikule televisioonile. Kiievi eeslinna Irpini linnapea ütles juba kolmapäeval, et Ukraina sõjavägi kontrollib nüüd 80 protsenti linna territooriumist.

Telekanal CNN teatas reedel, et Ukraina väed vallutasid territooriumi Lukianovka asula juures. Asula asub Kiievist 55 kilomeetrit idas.

Rahukõnelused ei edene

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles reedel, et rahukõnelused Venemaaga on keerulised ning lükkas ümber väite, et edusamme on saavutatud neljas kuuest punktist.

"Venemaaga ei ole saavutatud konsensust neljas punktis," teatas Kuleba sotsiaalmeedias.

"Läbirääkimiste protsess on väga keeruline. Ukraina delegatsioon on võtnud kindla positsiooni ja loobu oma nõudmistest. Me nõuame esiteks relvarahu, julgeolekugarantiisid ja Ukraina territoriaalset terviklikkust," ütles Kuleba.

Patritoti õhutõrjepatarei Poola idapiiri lähedal asuva Rzeszowi lennuvälja juures 25. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukrainlaste teatel hukkus juba seitsmes Vene kindral

Ukraina armee teatel tapsid nende väed Khersoni oblastis Tšornobajivkas lahingus kindralleitnant Jakov Rezantsevi.

Rezantsev oli Vene vägede Lõuna ringkonna 29. armee juhataja.

Vene kaitseministeerium pole ukrainlaste väidet kinnitanud. Seni on lõpuni kinnitamata andmetel hukkunud Ukrainas kuus Vene kindralit, Rezantsev oleks seitsmes.

Moskva väitel on Ukrainas hukkunud 1351 Venemaa sõdurit

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et Ukrainas on sõjategevuse tõttu hukkunud 1351 sõjaväelast. 2. märtsil teatas Venemaa, et Ukrainas on hukkunud 498 sõdurit.

USA kõrge ametniku sõnul on vene sõjalennukite lennud sagenenud, praegu tehakse umbes 300 lendu päevas. Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel peavad ukrainlaste kaitseliinid Kiievi lähistel vastu, aga vene jõud püüavad intensiivistada sabotaaži- ja luurerühmade tegevust Kiievis.

Moskva võib oma eesmärgid ümber sõnastada

Venemaa teatas reede õhtul, et sõja esimene faas Ukrainas on läbi ja nüüd keskendutakse Donbassi regiooni nii-öelda "täielikule vabastamisele".

"Operatsiooni esimese etapi põhieesmärgid on üldiselt täidetud. Ukraina relvajõudude lahinguvõime on oluliselt vähenenud. See võimaldab suunata meie põhilised jõupingutused peamise eesmärgi saavutamisele, Donbassi vabastamisele," ütles Vene relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülem kindralpolkovnik Sergei Rudskoi.

Rahvusvaheliste vaatlejate sõnul annab see tõenäoliselt märku Kremli strateegia muutumisest, kuna sõjakäik on takerdunud. Ka ukrainlaste hinnangul on Moskva tõenäoliselt oma eesmärke vähendanud.

Venemaa eesmärkide ümbersõnastamine võib anda president Vladimir Putinile võimaluse kuulutada välja võit ja sellega oma nägu säilitada.

USA kaitseametnike sõnul on näha, et Vene väed on Donbassis jõulisemalt tegutsema asunud, millega loodetakse tõenäoliselt lõigata ukrainlaste idas asuvad jõud muust Ukrainast ära ning saavutada paremaid positsioone läbirääkimistel.

Peastaap-avaldas lootust, et Venemaal tekivad raskused kevadiste ajateenijate värbamisega, mis peaks algama esimesel aprilli.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev ütles samuti reedel, et sõjategevus Ukrainas areneb "plaanipäraselt".