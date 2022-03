Ukraina väed võivad liikuda Hersoni tagasivõtmise suunas

Ööl vastu laupäeva on tulnud vastukäivaid teateid Lõuna-Ukraina Hersoni linna kohta, mis võib olla vabanemas Venemaa vägede kontrolli alt. Lääne luureallikas kinnitas, et suurte kaotuste tõttu meeleheitel Vene polgu sõdurid sõitsid Kiievi all oma komandörist tankiga üle.

Oluline 26. märtsil kell 6.00:

- lahingud Lõuna-Ukrainas on jõudnud tagasi okupeeritud Hersoni;

- lääne luureallikad kinnitavad, et sõdurid sõitsid Vene polgukomandörist tankiga üle;

- Briti luure: Vene armee formeerib 10 uut pataljoni taktikalist gruppi;

- Ukraina väed suruvad Vene armeed Kiievist eemale loodes ja idas.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Lahingud on jõudnud tagasi okupeeritud Hersoni

Reede õhtul ja öösel on tulnud vastukäivaid teateid mõne nädala eest esimese suurima linnana Vene armee kätte langenud Hersoni olukorra kohta.

Kõrge USA kaitseametnik, keda tsiteerisid mitmed väljaanded, ütles, et Ukraina väed on asunud Hersoni tagasi võtma, liikudes edasi Mõkolajevi poolt, kus neil lõppenud nädala jooksul on olnud edu okupantide tagasilöömisel.

CNN viitab samas erinevatele Hersoni elanikele, kellega nende ajakirjanikel ööl vastu laupäeva on õnnestunud rääkida ja kes ütlesid, et linn on jätkuvalt Vene vägede kontrolli all.

"Nad on kaotanud mõned külad, mitte linna," ütles üks kohalik CNN-ile.

USA ametnik ütles, et "me oleme näinud võitlusi aladel, mis seni olid Venemaa käes".

"Me ei saa täpselt öelda, kelle kontrolli all Herson on, kuid linn ei näi olevat enam sama tugevalt Venemaa käes. Hersoni pärast käib võitlus," ütles USA ametnik.

Teated lahingute tagasijõudmisest Hersoni tulid pärast seda, kui linnast tuli fotosid linnavalitsuse hoone juurde heisatud suurest Ukraina lipust.

CNN-i ajakirjanike meeskond nägi juba nädala keskel Ukraina vägesid Hersoni piirkonna põhjaosas.

Ukraina sõdurid eesliinil Lõuna-Ukrainas Mõkolajevi juures 25. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Lääne luureallikad: sõdurid sõitsid Vene polgukomandörist tankiga üle

Kuhjuvad ohvrid on viinud Vene sõjaväelaste seas viha ja meeleheiteni, mille viimaseks näiteks on rünnak kõrge ohvitseri vastu. Lääne luureallikate väitel sõitsid Vene sõdurid Kiievi rindel asuvast 37. mootorlaskurpolgust oma komandörist tankiga üle.

"Me usume, et temast sõitsid üle tema oma mehed," ütles lääne luureametnik ajalehele The Times.

Polkovnik Juri Medvedevi tanki alla jäämise kohta on teateid mitmest allikast.

Videot Medvedevist, kes on teadmata seisus kanderaamil, jagas 11.märtsil sotsiaalmeedias Tšetšeeni diktaator Ramzan Kadõrov, kelle sõdurid olid samuti Kiievist põhja pool.

Kolmapäeval teatas üks Ukraina ajakirjanik, et polgukomandör on haiglas Valgevenes purustatud jalgadega. Ajakirjaniku väitel sai ohvitser ordeni, tema polk aga on kandnud enam kui 50 protsendi suuruseid inimkaotusi enne kui sõdurid tema vastu pöörasid.

Lääne luureametnik kinnitas Ukraina ajakirjaniku infot, öeldes, et polkovnikut rünnati tema üksuste kaotuste tagajärjena.

37. motoriseeritud laskurpolk osales ka 2014. aastal Donbassi vallutamisel.

Mõkolajivi oblast. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden / ERR

Briti luure: Vene armee formeerib 10 uut pataljoni taktikalist gruppi

Briti luure andmeil on Vene armee kaotuste kompenseerimiseks formeerimas 10 täiendavat pataljoni taktikalist gruppi, mis on Vene armee keskne üksus. Tavaliselt koosneb see 1000 mehest koos erineva tehnikaga, mis võimaldab grupil autonoomselt sõda pidada.

Uued üksused tulevad Venemaa Ida sõjaväeringkonnast, okupeeritud Gruusia aladelt ning Kaliningradi oblastist.

Kokku on Venemaa Ukrainasse viinud 115-120 pataljoni taktikalist gruppi, millest vähemalt 20 pole Briti luure hinnangul enam lahinguvõimelised.

Luureallika sõnul on venelased ka olemasolevaid üksusi "kannibaliseerinud", moodustades mitme suurte kaotustega grupi põhjal ühe uue. "Mõned neist on kaotanud uskumatu hulga sõjaväelasi," ütles allikas.

Luureallikas lisas, et Venemaa kaotustest räägib see, et Ukrainal on nüüd enam tanke kui sõja alguses, kuna nii palju sõjamasinaid on venelased tervelt maha jätnud.

Briti kaitseministeeriumi reedeõhtuse hinnangu järgi jätkavad Ukraina väed nädalavahetusel Vene armee tagasitõrjumist Kiievist loodes, Hostomeli lennuvälja suunal.

Kaitseametnik: Mariupol ei anna alla

Vaatamata Vene vägede piiramisele on sadamalinn Mariupol endiselt Ukraina vägede kontrolli alla ja keegi ei kavatse alla anda, ütles reede pärastlõunal Ukraina kõrge kaitseametnik Oleksi Danilov.

"Mariupol peab vastu ja keegi ei anna Mariupoli ära," ütles Danilov.

Prantsusmaa president Emmanule Macron ütles reedel õhtul, et Prantsusmaa, Kreeka ja Türgi kavandavad koos evakuatsioonioperatsiooni Mariupolist.

Macroni sõnul räägib ta plaanist mõne päeva jooksul ka Venemaa president Vladimir Putiniga. Operatsioon peaks ise samuti toimuma mõne päeva jooksul, lisas Macron.

Mariupoli linnapea sõnul on linnas endiselt 150 000 inimest, kes ootavad võimalust Mariupolist pääsemiseks.

USA: Venemaa väed on peatanud igasuguse liikumise Kiievi peale

Vene väed Kiievi ümber on asunud kaitsepositsioonidele ja on kaotanud igasuguse huvi Ukraina pealinna poole liikumiseks, samas jätkavad nad õhurünnakuid, ütles reedel USA kaitseministeeriumi ametnik.

USA andmetel on Ukraina väed pärast edukaid vasturünnakuid Kiievi idaosas oma positsioone parandanud, samuti on märke, et ukrainlased teevad edukaid vasturünnakuid Tšernihivis.

Samamoodi on ameeriklaste andmetel ukrainlaste kontrolli all lääne pool Kiievit asuv Makarivi linn, mis kontrollib maanteed Žõtomõri.

"Läheme vasturünnakule. Me liigume edasi," ütles reedel Ukraina siseministri nõunik kohalikule televisioonile. Kiievi eeslinna Irpini linnapea ütles juba kolmapäeval, et Ukraina sõjavägi kontrollib nüüd 80 protsenti linna territooriumist.

Telekanal CNN teatas reedel, et Ukraina väed vallutasid territooriumi Lukianovka asula juures. Asula asub Kiievist 55 kilomeetrit idas.

Rahukõnelused ei edene

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles reedel, et rahukõnelused Venemaaga on keerulised ning lükkas ümber väite, et edusamme on saavutatud neljas kuuest punktist.

"Venemaaga ei ole saavutatud konsensust neljas punktis," teatas Kuleba sotsiaalmeedias.

"Läbirääkimiste protsess on väga keeruline. Ukraina delegatsioon on võtnud kindla positsiooni ja loobu oma nõudmistest. Me nõuame esiteks relvarahu, julgeolekugarantiisid ja Ukraina territoriaalset terviklikkust," ütles Kuleba.

Patritoti õhutõrjepatarei Poola idapiiri lähedal asuva Rzeszowi lennuvälja juures 25. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukrainlaste teatel hukkus juba seitsmes Vene kindral

Ukraina armee teatel tapsid nende väed Khersoni oblastis Tšornobaiivkas lahingus kindralleitnant Jakov Rezantsevi.

Rezantsev oli Vene vägede Lõuna ringkonna 29. armee juhataja.

Vene kaitseministeerium pole ukrainlaste väidet kinnitanud. Seni on lõpuni kinnitamata andmetel hukkunud Ukrainas kuus Vene kindralit, Rezantsev oleks seitsmes.

Moskva väitel on Ukrainas hukkunud 1351 Venemaa sõdurit

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et Ukrainas on sõjategevuse tõttu hukkunud 1351 sõjaväelast. 2. märtsil teatas Venemaa, et Ukrainas on hukkunud 498 sõdurit.

Kaitseministeerium teatas reedel, et keskendub "Donbassi piirkonna vabastamisele".

"Operatsiooni esimese etapi põhieesmärgid on üldiselt täidetud. Ukraina relvajõudude lahinguvõime on oluliselt vähenenud. See võimaldab suunata meie põhilised jõupingutused peamise eesmärgi saavutamisele, Donbassi vabastamisele," väitis Vene relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülem kindralpolkovnik Sergei Rudskoi.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev ütles samuti reedel, et sõjategevus Ukrainas areneb "plaanipäraselt".