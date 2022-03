Ukrainas hukkunud Vene kindral oli lubanud võitu tundide jooksul

Hersoni lähistel asuval lennuväljal Ukraina õhulöögiga tapetud kindralleitnant Jakov Rezantsev (48) juhatas Stavropolis baseerunud Vene lõuna sõjaväeringkonna 49. ühendarmeed.

Ukraina luure hõivatud raadiovestluses rääkis üks Vene sõdur vestluses oma komandöriga sõdurite kehvast olukorrast, et nende üksus jäi omade tule alla ning üksuse pooltel sõduritel on külmakahjustused, vahendas väljaanne The Times.

"Siin juhib Rezantsev. Me oleme teda näinud ainult ühe korra, kui ta siia tuli. See oli neli päeva pärast meie saabumist. Tead, mis ta meile ütles? Ta ütles: "Pole saladus, et on jäänud veel mõni tund, kui see erioperatsioon saab läbi." Me loeme endiselt tunde," rääkis sõdur raadioeetris. Ukraina luure avaldas salvestuse sotsiaalmeedias selle nädala alguses.

The Times märgib, et Vene kindraleid sunnitakse sõdurite moraali tõstmiseks Ukrainasse rindele sõitma, kus nad võivad sattuda Ukraina üksuste tule alla.

Praeguseks on Ukraina üksused tapnud seitse Vene kindralit – kuus Vene tavavägedest ning üks Tšetšeenia eriüksustest. Kaheksanda kindrali – Vladislav Jeršovi – on president Vladimir Putin vabastanud ja koduaresti pannud.

Timesi väitel ei ole USA suutnud tuvastada, kas Ukraina rünnakut on pandud juhtima üks isik. Kaitse-ekspertide hinnangul võib Vene vägede halva juhtimise ja segaduste üheks põhjuseks olla just see, et neil puudub selge käsuahel ja ühtne juhtimine.

Ukrainas juhivad Vene üksuste tegevust kindralpolkovnik Aleksandr Lapin, kindralpolkovnik Aleksandr Tšaiko, kindralpolkovnik Aleksandr Dvornikov, kindralpolkovnik Aleksandr Žuravljov, kindralpolkovnik Andrei Serdjukov ja kindral Sergei Surovikin. Kõik kuus on osalenud Vene üksuste juhtimisel Süürias, kus Venemaa toetab president Bashar al-Assadi režiimi.