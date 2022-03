Torm viis Saaremaal katuseid, elektrita on Eestis ligi 13 000 klienti

Tormituul viis Saaremaal mitmelt majalt katuse, Lääne-Eestis on tormiga teedele murdunud puid, mis takistavad liiklust. Torm viis üle Eesti elektri enam kui 11 000 tarbijal.

Kuressaares remondis oleva Hariduse kooli aula katuse lennutas torm suures osas tänavale. Osaliselt jäid katuseta linnas ka mitmed kortermajad ja alla lennutatud katused kahjustasid omakorda ka mitmeid sõidukeid.

Päästjad olid Saaremaal saanud paari tunni taguse seisuga üle poolesaja väljakutse, inimesed tormiõnnetustes Saaremaal kannatada ei saanud.

Laupäeva varahommikul alanud tugevad tuuleiilid tekitasid päeva jooksul elektrivõrgus palju rikkeid. Kell 18.15 oli Elektrilevi taastanud elektrivarustuse 25 000 kliendile ja elektrita oli veel 12 951 klienti.

"Kõige keerulisem on olukord Saaremaal (elektrita 3865 klienti), Lääne-Virumaal (elektrita 2136 klienti) ja Pärnumaal (elektrita 1420 klienti). Teistes maakondades on elektrita klientide arv alla tuhande ja on lootus öö jooksul enamus rikkeid lahendada. Keerulistes piirkondades võib likvideerimisega minna esmaspäevani", ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

"Hetkel töötab üle Eesti 33 rikkebrigaadi. Keeruliseks teeb olukorra asjaolu, et torm ei ole lokaalne vaid puudutab tervet Eestit, mis tähendab, et lõik brigaadid on oma piirkondades rakkes," isas Puusepp.

Ilmateenistuse andmetel peaks torm hakkama õhtutundidel vaibuma. Siiski on teedele langenud puid ja murdunud oksi. Õhtul langeb temperatuur miinuspoolele ja libeduse oht teedel suureneb.