Elektri börsihind tõuseb pühapäeval 79,84 euroni

Laupäeval oli keskmine hind 61,9 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam on elekter pühapäeval õhtul kell 23 kuni südaööni, mil see langeb 13,13 eurole, peale südaööd ehk esmaspäeva esimesel tunnil langeb see 11,6 eurole megavatt-tunnist.

Hind on odavam ka päeval kella kolmest kuni kella kuueni, kui jääb 19 euro ligidale.

Kõige kallim on elekter õhtutundidel, kell seitse kuni 23, mil jääb ligikaudu 158 euro juurde megavatt-tunni eest.

Soomes kerkib elektri hind pühapäeval päevaga üle 20 euro ehk 44,14 euroni megavatt-tunnist. Lätis ja Leedus kerkib hind nagu Eestiski 79,84 euroni megavatt-tunni eest.