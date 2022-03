Pühapäev tuleb külm ja tuuline

Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja öö hakul on Ida-Eestis mitmel pool lumehooge ning tuiskab. Puhub tugev põhjakaaretuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi.

Teedel on libedust.

Pühapäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub loodetuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi.

Päev möödub olulise sajuta ja pilves selgimistega, kuid õhtu poole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja on oodata lumesadu. Põhjakaare tuul enam nii valjult ei puhu, kuid õhtul tuul tõuseb ja õhk jääb -3 ja 3 kraadi vahele.

Uus nädal algab pilviselt ning öösel on oodata tuisku ja lumesadu, mis tasapisi taandub ja ilm selgineb. Põhjast saabub aga Eesti kohale külmemat õhku ning keskmised on öösel miinuspoolel ja ka päeval väga palju üle nulli ei tõuse.