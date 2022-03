Ukraina vasturünnakud on mitmel olulisel rindel edu toonud

Oluline 27. märtsil kell 06.35:

- Ukraina on tagasi võtnud alasid Harkivist ida pool, Sumõ juures ja ka sisse piiratud Mariupoli suunal lõunas;

- Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas laupäeval Varssavist, et sai ameeriklastelt täiendavaid julgeolekulubadusi, mis võib tähendada Poola Mig-29 lennukeid;

- Zelenski sõnul kaotab Venemaa alustatud sõda Ukrainas ühe põlvkonnaga vene keele rääkimise;

- Lvivi tabas laupäeva õhtul raketirünnak.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Ukraina vägedel on laupäeval ja ööl vastu pühapäeva õnnestunud mitmel erineval rindel teha edukaid vasturünnakuid ja tagasi võtta varem Vene vägede poolt okupeeritud alasid. Kohaliku meedia teatel on Ukraina tagasi võtnud asulaid Zaporižžja piirkonnas ning ka sõja algusest peale ägedate lahingutega kaitstud Sumõs.

Sumõ juures on kinnitust leidnud Trostjanetsi linna tagasivõtmine.

CNN teatas ka Harkivi ja Venemaa piiri vahel asuva Vilhivka vabastamisest.

Viimane tähendab, et Harkivi alt on Vene armee mitmekümne kilomeetri kaugusele itta tõrjutud. Lahingud selles suunas jätkuvad, Ukraina sõjaväe poolt avaldatud videotes on näha vangi võetud Vene sõdureid ja maha jäetud või venelastelt ära võetud lahingumasinaid.

Harkivi piirkonnas algas Ukraina vasturünnak reedel. Kohalike võimude kinnitusel on Harkivist idas tagasi võetud mitmeid asulaid Malaja Rohani juures, mis jääb Vilhivkast lõuna poole.

Lisaks on Ukraina väed teinud vasturünnaku ümber piiratud Mariupolist umbes 100 kilomeetrit loodes. Seal on vabastatud Poltavka, Malõnivka ja Huliapole, teatasid Ukraina võimud. Sama kinnitasid USA satelliidiandmed. Võimalik, et Ukraina väed soovivad siit Mariupoli piiramisrõngast läbi murda.

Ukraina peastaabi öise ülevaate kohaselt on Vene armee vallutanud Kiievist põhjas asuva Tšornobõli tuumajaama töötajate elukohaks olnud Slavutõtši linna. See ei muuda samas taktikalist pilti Kiievi kaitsmisel.

Kiievist idas näitavad fotod Ukraina vägesid juba Krasõlivkas, mis on pealinnast mitmekümne kilomeetri kaugusel ja teisel pool suurte kaitselahingute tandriks olnud Brovarõd.

Zelenski: Ukraina vajab lennukeid ja tanke

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kordas ööl vastu pühapäeva tehtud videopöördumises, et Ukraina vajab lääneriikidelt sõjalist abi senisest suuremas mahus. Ta märkis konkreetselt lennukeid ja tanke.

Zelenski ütles, et kui oodatud abi ei tule, siis tekib küsimus, "kes tegelikult NATO-t valitseb".

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas laupäeva õhtul Varssavist, kus viibis ka USA president Joe Biden ja teda saatev delegatsioon, et sai ameeriklastelt täiendavaid julgeolekulubadusi.

"Me saime täiendavaid lubadusi Ühendriikidelt, kuidas meie kaitsekoostöö võiks edasi areneda," ütles Kuleba ajakirjanikele.

Väidetavalt ei ole USA enam selle vastu, et Poola annaks Ukrainale talle nõukogude ajast kuuluvad Mig-29 sõjalennukid.

Venemaa teeb kõik Ukraina vene keelest vabastamiseks

Zelenski märkis ka, et Venemaa teeb kõik Ukraina vene keelest vabastamiseks. "Muide, rääkisime täna meie sõjaväelastega Mariupolis, selle linna kangelaslike kaitsjatega," ütles ta. "Tegime seda vene keeles."

President, kes on ise samuti vene emakeelega, ütles, et vene keel pole kunagi Ukrainas probleem olnud, aga nüüd on Vene okupandid selle rääkimise teinud raskeks: "Vene keelt ei taha meie inimesed enam rääkida, kuna see on seotud teiega, ainult teiega. /.../ Plahvatuste ja tapmistega. Te küüditatate meie inimesi. /.../ Te olete pannud meie linnadesse plakatid, kus ütlete, et vene keeles rääkimist ei pea kartma."

"Venemaa teeb kõik, et kindlustada vene keelest loobumine meie riigis. Te teete seda. Ühe põlvkonnaga. Ja igaveseks," lisas Zelenski.

Valge Maja: USA ei taotle Venemaal võimuvahetust

Valge Maja oli pärast president Joe Bideni Varssavis peetud kõnet sunnitud selgitama, et USA ei taotle Venemaal võimuvahetust.

Biden ütles Varssavis peetud kõnes, et Venemaa agressioonile ei ole õigustusi ning Vladimir Putin ei saa võimul jätkata.

"Jumala eest, see mees ei saa võimul jätkata," ütles Biden kõne lõpetuseks Putinile viidates.

"President tahtis öelda, et Putinil ei saa lubada kontrolli oma naabrite üle regioonis," teatas Valge Maja.

See oli juba teine kord Bideni Poola visiidi ajal, mil Valge Maja pidi presidendi sõnul täpsustama.

Reedel märkis administratsioon, et Biden ei pidanud silmas USA vägede Ukrainasse saatmist, kui nendega Poola pinnal kohtudes ütles, et "te näete, kui olete seal - ja mõned teist on olnud seal - naisi, noori, seismas neetud tankide ees ja ütlemas, me ei lahku".

Raketirünnak Lvivile kui sõnum Bidenile

Biden pidas laupäeval oma kõne mõni tund enne Venemaa raketirünnakut Poola piiri ääres asuvale Lvivile.

Lvivi linnapea Andri Sadovõi sõnul soovis Venemaa õhurünnakuga Lvivile saata sõnumit Bidenile. "Ma arvan, et tänase rünnakuga saadab agressor tervitusi president Bidenile, kes on praegu Poolas. Lviv asub Poolast 70 kilomeetri kaugusel. Ma arvan, et kogu maailm peaks taipama, et oht on praegu väga tõsine," ütles ta.

Lvivi oblasti kuberneri Maxim Kozitski sõnul tabasid nii elamupiirkonnas asuvaid kütusehoidlat kui ka kaitserajatist kella 17 ajal mõlemat kaks raketti.

Kozitski sõnul said rünnakus viga viis inimest ning kohalikud elanikud suunati varjenditesse. Rünnakus hukkunuid ei ole.

Reutersi teatel lasti raketid linna pihta Sevastopolist.