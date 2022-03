Ligi veerand Eesti kauplustest ei hoia toitu õigel temperatuuril

Põllumajandus- ja Toiduamet ning Tehnikaülikooli kontrollisid jahe- ja külmlette rohkem kui 800 kaupluses. Suuremate jaekaubanduskettide poodides avastati rikkumisi 24 protsendil juhtudest. Enim rikkumisi tuvastati hakkliha, liha ja kala hoidmisel.

"Just nende toodete puhul on aga toidu-tekkeliste haiguspuhangute risk kõige suurem," hoiatas Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona. Ta soovitab ka ostjal endal tähelepanelik olla.

TalTechi keemia ja biotehnoloogia vanem-lektori Ivar Järvingu sõnul ei ole võrreldes eelmise aastaga toidu säilitamise tingimused kauplustes oluliselt paranenud, vaid on muutunud pigem halvemuse suunas. Järving peab lahenduseks kaupmeeste intensiivset teavitamist ja töötajate koolitamist, sest toidu tervislik säilitamine on just nende kätes.

Selveri kvaliteedijuht Heneli Lamp toonitas, et tegelikult on kaupmehed ise huvitatud, et ostjad neilt korraliku kauba saaksid. Ka Selver on selleks ümberkorraldusi teinud.