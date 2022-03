Kunnas: venelased ei saa sõda võita, aga võivad end võitjaks kuulutada

Riigikogu liiget Leo Kunnast rõõmustab, et viimasel nädalal on Ukraina saanud teha lausa kaks operatiivtasandi, mitte ainult taktikalise tasandi pealetungi.

"Esiteks on Ukraina väed jõudnud Mõkolaivist Hersoni piiridesse tagasi. Oht Odessa langemiseks on ära kadunud. Teine pealetung on Kiievist ida suunas: ukrainlased on jõudnud sealt itta ja saavad teha edasi sammu Tšernigivi suunas," rääkis Kunnas AK erisaates pühapäeval.

Kõige olulisem taktikaline vasturünnak on olnud Polatvast Sumõ suunale jääva Trostjanetsi tagasivõtmine. "Neid "kotte" ehk linnu on tervelt üheksa, mis on Ukraina käes. Ilmne, et Ukraina tahab jõuda piiramiste purustamiseni ja ühendada need "kotid" oma territooriumiga ja vägedega," sõnas Kunnas.

Venelased on raskes olukorras, mida edasi teha, hindas Kunnas olukorda. "Nad ei saa seda sõda võita, küll võivad end võitjaks kuulutada," leidis ta.

Sõja alguseks Ukraina piirile toodud 120 pataljoni taktikalist gruppi on kõik olnud lahingutes. "Mõned on kandnud tõsiseid kaotuseid. Marssal Šoigu väitel on Venemaal 168 pataljoni taktikalist gruppi, mida võiks rakendada. Tõenäoliselt toovad nad 15-20 pataljoni taktikalist gruppi juurde," rääkis Kunnas.

Kunnase sõnul on soomlased pannud tähele, et Soome piiri ääres olevad brigaadid on juba pataljoni taktikalised grupid Ukrainasse saatnud. "Soome piiri ääres on ainult 80. motolaskur brigaad, kust pole neid võetud. Vene pool üritab jõude kokku kraapida. Seega arendab ta tõenäoliselt pealetungi ida suunast, mitte kõigilt suundadelt," rääkis Kunnas.

Venelased võivad öelda, et nende eesmärk Ukraina sõjas oligi enne sõja algust hämamistaktikaks kasutatud jutt, et minnakse appi "rahvavabariikidele", et need saaksid ennast kehtestada, pakkus Kunnas. Seda takistab olukord, et ka Donetski oblastist allapoole on 40 protsenti Ukraina vägede käes ja rindejoon on samas, kus sõja esimesel päeval. Seal pole palju muutunud. Ja ka Luhanski ümber on piirkonnad Ukraina käes," rääkis Kunnas. "Võidu kuulutamiseks peaksid nad need alad kätte saama. Lähinädalatel nad võivadki sellele keskenduda," pakkus Kunnas.

Vene poolel kindralid ja kolonelid murravad pead, mida teha. "Pean kõige karmimaks stsenaariumiks, et Vene pool otsustab, et nad ei jäta järgi: "Me peame Ukraina vallutama!" Selleks peavad nad välja kuulutama osalise mobilisatsiooni ja mobiliseerima pool miljonit, 600 000 inimest. Sisuliselt viima kogu riigi sõjaseisukorda. See võtaks neil kolm-neli kuud aega. Neil on vana tehnikat piisavalt. Nad püüaksid massiga Ukrainast üle rullida," arutles Kunnas.

Kas see on tõenäoline, sõltub Kunnase hinnangul Vene kodurindest: kuidas Vene ühiskond seda alla neelab ja kas lääne kehtestatud sanktsioonid töötavad.

"Lähiajal näeme, et kui Venemaa tahab "võitu" välja kuulutada, siis peavad nad seda tegema enne 9. maid. Kui nad teevad otsuse pikemaks sõjaks, siis see kestab kuid. Aga see on ainult Vene pool. Ukraina pool teeb kõik, et mistahes stsenaariumit nende vastu rakendatakse, teevad nad kõik, et seda tõrjuda," rääkis Kunnas.

Venemaa avaldab praegu survet poliitilisel tasandil - sõjalisi võite pole, aga nõutakse ikka nende nõudmiste täitmist, lisas ta.