Haukanõmm: Pronksi tänaval puude langetamisega seadust ei rikutud

Raietööd algasid pühapäeva hommikul kell 9, nii nagu kohalikele oli teatatud. Siiski loodeti veel viimase hetkeni, et puid ei langetata, sest eri sotsiaalmeedia gruppides olid sel teemal kired lõkkele löönud.

"Kõige suuremaks küsimuseks ongi see, et tegelikult raieloa vaidlustamiseks on aega veel 21 päeva. Miks linnavalitsus ei tegele asjadega kompetentselt, õigeaegselt ja korrektselt?" ütles kohalik elanik Madli Lääne.

"Sellel hetkel, kui raieluba väljastatakse, see hakkab ka kehtima. On antud luba need puud maha võtta, ükskõik millisel objektil. Seadusest tulenevalt on alati võimalik igal inimesel seda väljaantud akti otsust vaidlustada 30 päeva jooksul ehk tegelikult ei ole seadusest tulenevalt kuskil öeldud, et raieloa väljaandmise hetkest peab 30 päeva raiega ootama," lausus Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Raiumisele läks 21 pärna ja üks tamm. Haukanõmme selgitusel hindasid spetsialistid, et vähemalt neljal puul oli tüvemädanik ja need oleks niikuinii olnud vaja maha võtta. Lisaks kasvasid kaks puud tema sõnul viltu.

Kõik 22 puud tuli aga maha võtta sellepärast, et tänava all on terve rida kommunikatsioone, mis on oma aja ammu ära elanud ning mis tuleb välja vahetada, lisas Haukanõmm.

Linna plaan on anda Pronksi tänaval vähem ruumi autodele ja rohkem jalakäijatele. Tuleb ka rattatee. Senise ühe puudeallee asemel tuleb kaks, üks mõlemale poole tänavat, lisaks põõsaid. Suvel algavad ehitustööd peaksid lõppema aastaga.

Lääne ütles, et plaani on raske kommenteerida, kuna projekti jooniseid pole nähtud. Puude maharaiumine on tema sõnul aga vastuoluline, kuna Tallinn valiti äsja Euroopa roheliseks pealinnaks.

"Just seesama tee, kust külalised tulevad laeva pealt või ka lennuki pealt – Tallinn tervitab neid siis esimese asjana 22 kännuga," ütles Lääne.