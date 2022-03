Algaval nädalal on oodata veel lumesajuga päevi

Ööl vastu esmaspäeva sajab lund ning tuiskab ja saartest alates läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Lõuna- ja edelatuul tugevneb, puhudes 6 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul +1 kuni +3 kraadi.

Hommikul sajab Eesti idaosas veel vihma ja lörtsi, kuid Lääne-Eestis on pilvi vähe ja ilm kuiv. Edela- ja läänetuul on tugev ning õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm ning mõnes kohas sajab hoovihma, õhtu eel ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 6 kuni 12, pärastlõunal Hiiumaal ja looderannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Edasi kulgeb ilm üldiselt muutliku pilvisusega ja mitmel pool on oodata kerget lumesadu, seda eriti kolmapäeval. Valdavad temperatuurid jäävad öösiti miinuspoolele ja ka päeval väga palju üle nulli ei tõuse.