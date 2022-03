Sõja 33. päev: Venemaa jätkab vägede ümberformeerimist, taasalgavad kõnelused

Oluline 28. märtsil kell 22.50:

- Ukraina jõud võtsid tagasi kontrolli Irpini linna üle, ütles linnapea;

- USA kaitseallika andmeil on Ukraina võtnud tagasi Trostjanetsi linna;

- USA kaitseametnik: Vene väed on mitmel pool Ukrainas takerdunud;

- Mariupolis on hukkunud ligi 5000 inimest;

- Kiievis on saanud linnapea Vitali Klõtško sõnul surma üle 100 inimese, neist neli lapsed;

- alanud nädalal peetakse uued näost näkku läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel. Türgi teatel peetakse läbirääkimised Istanbulis;

- USA president Joe Biden kinnitas, et ei pidanud Varssavis peetud kõnes silmas võimuvahetust Kremlis, kui ütles, et Vladimir Putin ei saa võimul jätkata;

- Ühendkuningriik nimetas ametisse sõltumatu õigusnõuniku Ukraina peaprokuratuuri juurde. Sir Howard Morrison hakkab Ukrainat nõustama Venemaa kordasaadetud sõjakuritegude juurdlemisel;

- Ukraina infrastruktuurile on tekitatud kahju 63 miljardit dollarit;

- Vene väed lahkusid Slavutõtši linnast;

- Venemaa vähendas vägesid Kiievi all;

- Kiiev vähendas komandanditunni pikkust;

- Peskovi väitel võivad läbirääkimised alata teisipäeval;

- Ukraina keelas info levitamise vägede liikumise kohta. Keelatud info levitamise eest võib oodata pikk vanglakaristus.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Linnapea: Ukraina võttis Irpini linnas kontrolli tagasi

Ukraina jõud võtsid esmaspäeval tagasi täieliku kontrolli Kiievist paarkümmend kilomeetrit loodes asuva Irpini üle, ütles linnapea Oleksandr Markušõn.

Lahinguid Irpinis on peetud Kiievi tulevikku silmas pidades üheks tähtsamaks, vahendas BBC.

"Meil on täna häid uudiseid - Irpin on vabastatud," ütles Markušõn sotsiaalmeediasse postitatud videos. "Me saame aru, et meie linnale tuleb veel rünnakuid ja me kaitseme seda vapralt," lisas ta.

USA andmeil on Ukraina võtnud tagasi Trostjanetsi linna

USA kaitseametniku sõnul on Ukraina väed võtnud tagasi Ida-Ukrainas Sumõ lähistel asuva Trostjanetsi linna, kirjutab BBC.

Lisaks püüavad Ukraina väed tema sõnul tõrjuda Vene väed lõuna pool asuvast Hersonist välja.

USA ametnik ütles ajakirjanikele, et Vene vägede prioriteet on praegu Donbass, kuid miks, see on tema sõnul ebaselge.

Kaitseametniku hinnangul võib Venemaa strateegia olla katse saavutada läbirääkimisteks mõjuvõimu, samas võivad Vene väed ka oma eesmärke ümber hinnata.

Ametniku sõnul ei ole USA kaitseallikatel sõltumatut kinnitust Ukraina väitele, et nad on Irpini linna Vene vägedelt tagasi saanud.

USA kaitseametnik: Vene väed on mitmel pool Ukrainas takerdunud

Vene väed on mitmel pool Ukrainas suuresti seisma jäänud, ütles USA kaitseametnik esmaspäeval ajakirjanikele.

"Nad ei ole teinud edusamme Kiievu poole liikumisel, nad pole teinud edusamme mujal Ukraina põhjaosas, olgu see Tšernihivis või Harkivis," ütles ametnik Vene vägede kohta.

Ta lisas, et Vene väed jätkavad Mariupoli pommitamist pikamaarakettidega, kuid nad ei ole suutnud linna endale võtta.

Muudatusi pole olnud ametniku sõnul ka Ukraina õhuruumis või merel, vahendas CNN.

Ametnik ütles, et Mokõlajivi peale pole Vene väed nädalavahetusega edasi liikunud

Ametnik ütles, et Vene väed on tulistanud sõja ajal Ukrainas välja rohkem kui 1370 raketti.

Mariupolis on hukkunud ligi 5000 inimest

Mariupoli linnapea pressiesindaja sõnul on linnas hukkunud ligi 5000 inimest alates sellest, kui Vene väed selle sisse piirasid.

Linnapea kantselei teatel on Mariupolis saanud kahjustada umbes 90 protsenti hoonetest ning hävinud on umbes 40 protsenti.

Klõtško: Kiievis on hukkunud üle 100 inimese

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles esmaspäeval, et Ukraina pealinnas on alates Venemaa invasioonist saanud surma üle 100 inimese. Hävinud on 82 mitmekorruselist elamut, kirjutab Reuters.

Klõtško sõnas, et Kiievis on sõjas hukkunud neli last, 16 vigastatud last on haiglas.

Linnapea sõnul pole suudetud siiani tuvastada linnas enam kui 20 surnukeha.

Halõna Falko vaatamas Vene vägede pommide põhjustatud purustusi tema kodule Kiievi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Rodrigo Abd

Vene väed lahkusid Slavutõtši linnast

Vene väed jätsid maha Slavutõtši linna Tšornobõli tuumajaama juures, kus kohalikud elanikud sissetungijate vastu tugevasti meelt avaldasid.

Linnapea Juri Fomitševi sõnul on Vene väed oma töö teinud ja linnast lahkunud. Linnapea oli lühikest aega ka Vene vägede käes vangis.

Okupantide Slavutõtšis viibimise ajal toimusid linnas lakkamatud meeleavaldused, inimesed ilmusid tänavaile hiiglaslike Ukraina lippudega.

Peamiselt elavad Slavutõtšis tuumaeksperdid ning muud suletud Tšornobõli tuumajaama haldamisega seotud inimesed.

Venemaa väidab, et hävitas Žõtomõris laskemoonalaod

Venemaa kaitseministeerium väitis esmaspäeval, et Vene sõjaväelased hävitasid Ukrainas Žõtomõri oblastis laskemoonalaod, kirjutab Reuters.

Ministeeriumi väitel on Vene väed viimase ööpäeva jooksul tabanud 41 Ukraina sõjaväe objekti.

Sellest kirjutanud Reuters pole neile väidetele esialgu eraldi kinnitust saanud.

Venemaa viis osa vägesid Kiievi alt minema

Venemaa oli sunnitud mõned oma üksused Kiievi alt ära viima, kui need kandsid raskeid kaotusi, teatas Ukraina peastaap. Staabi andmeil viis Venemaa Valgevenesse tagasi kaks pataljoni taktikalist rühma.

Enamasti viiakse Valgevenesse need Vene üksused, mis on kandnud raskeid kaotusi.

Ka on peastaabi hinnangul märgata uute vägede Venemaalt Ukrainasse toomise intensiivsuse olulist langust.

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles esmaspäeva pärastlõunal, et pole mingeid märke, et Venemaa on loobunud plaanist piirata Kiiev ümber.

"Meie andmetel pole Venemaa Föderatsioon loobunud oma katsetest Kiiev vähemalt ümber piirata. Praegu ei näe me, et et vaenlase väed liiguvad Kiievist eemale," ütles pressiesindaja.

Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi sõnul pole Ukraina valitsuse vahetuse "erioperatsiooni eesmärk".

Kiiev vähendas komandanditunni pikkust

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeval, et pealinnas leeveneb liikumiskeeld.

"Sõbrad. Oluline informatsioon. Kiievis muutub liikumiskeeld. Alates tänasest algab liikumiskeeld tund aega hiljem ja lõpeb tund varem," kirjutas sotsiaalmeedias Klõtško.

Kiievi koolides jätkub distantsõpe.

Õhutõrjekahur Odessa sadamas. Autor/allikas: SCANPIX / SIPA

Ekspert: Venemaa eesmärk on Ukraina linnade aeglane vallutamine

Briti mõttekoja RUSI analüütiku Jack Watlingu hinnangul ei suuda Venemaa väed täiemahulist pealetungi alustada ja proovivad nüüd Ukraina linnad samm-sammult vallutada.

"Nad teevad praegu edusamme seal, kus nad logistika osas kõige rohkem pingutavad. Praegu keskenduvad nad lõunasuunale, kus nad üritavad vallutada Mariupolit. Pärast seda tahavad nad ümber piirata Ukraina sõjaväeüksused Donbassis," ütles Watling.

"Hersoni ja Mõkolajivi juures seisavad Venemaa väed paigal ja on väga ebatõenäoline, et nad suudavad seal edusamme teha," lisas Watling.

Watlingi hinnangul on Venemaa sõdurite moraal madal. "Seetõttu piiravad nad linnad ümber, proovides pommitamisega need alistuma sundida. Seetõttu on Moskva eesmärk linnad ükshaaval ja aeglaselt hõivata," hindas Watling.

Peskovi väitel võivad läbirääkimised alata teisipäeval

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul suure tõneäosusega läbirääkimised esmaspäeval ei alga, kuid võivad alata teisipäeval, vahendas BBC.

Peskovi sõnul sõidab Venemaa delegatsioon esmaspäeval Türki, seal toimuvad läbirääkimised.

"Näost näkku kohtumised võimaldavad kõnelusi pidada sisukamalt. Kahjuks ei saa me öelda, et siiamaani oleks olnud olulisi saavutusi või läbimurdeid," ütles Peskov.

Ukraina presidendi Volodomõr Zelenski nõunik Aleksandr Rodnjanskõi ütles esmaspäeval, et Kiiev pole nõus territooriumit loovutama.

"On selge, et Venemaa ei suuda seda sõda aastaid pidada. Nende sõdurite moraal on madal, nad ei suuda oma varusid täiendada," ütles Rodnjanskõi.

Rodnjanskõi sõnul on rahu saavutamiseks vaja Budapesti memorandumi konkreetsemat versiooni, vahendas BBC.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 17 000;

- tankid 586;

- jalaväe lahingumasinad 1694;

- lennukid 123;

- kopterid 127;

- autod ja muud sõidukid 1150;

- laevad / paadid 7;

- kütuseveokid 73

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina sõjaväelane Sumõ lähedal Vene armee käest tagasi võetud Trostjanetsi linna viival maanteel. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Ukraina vägede liikumist võib kommenteerida vaid peastaap

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis allkirja seadusele, millega keelatakse igasuguse info levitamine Ukraina vägede ja varustusvooride liikumise kohta. Ainsana on sellise info jagamise õigus Ukraina relvajõudude peastaabil. Seaduse rikkumise eest võib mõista kolme kuni kaheksa aasta pikkuse vanglakaristuse.

Purustatud hooned asulas Kiievist loodes 27. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / AP

London: Venemaa on teinud kõige rohkem edusamme Mariupoli lõunapiirkonnas

"Venemaa on saavutanud kõige rohkem edu Mariupoli lõunaosa läheduses. Seal jätkuvad ägedad lahingud, Venemaa üritab sadamat vallutada," teatas esmaspäeval Suurbritannia kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel pole Venemaa väed mujal Ukrainas olulisi edusamme saavutanud. Venemaa armee tegevust räsivad endiselt logistikaprobleemid. Sõdurite moraal on samuti halb, vahendas CNN.

Ukraina välisministeerium: okupandid on Mariupoli maatasa teinud

Okupatsioonivägedest ümber piiratud Mariupoli linn on täielikult põrmustatud, linnast on alles vaid tolm, teatab Ukraina välisministeerium. Ministeeriumi kinnitusel on maatasa tehtud linnas endiselt arvukalt tsiviilisikuid, kes võitlevad ellujäämise nimel. Linna humanitaarolukord on ministeeriumi kinnitusel katastroofiline.

Mariupoli linnapea sõnul on linn humanitaarkatastroofi äärel. Linnapea sõnul tuleb kõik inimesed viivitamatult evakueerida.

"Linnas on lõksus umbes 160 000 inimest. Vene väed ei ole nõustunud inimestele ohutut läbipääsu pakkuma. Venemaa Föderatsioon mängib meiega," ütles linnapea.

Purustused ümberpiiratud Mariupolis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Ukraina peastaabi teatel üritab Venemaa küll uusi vägesid juurde tuua, üldiselt oli sõjatandril aga vastu esmaspäeva suhteliselt rahulik. Volõõnia piirkonnas peetakse jätkuvalt tõenäoliseks, et sõtta võivad sekkuda ka Valgevene relvajõud. Polesje kandis agressor aktiivselt peale ei tunginud, küll jätkus vägede ümberformeerimine. Vägede ümberformeerimist täheldati ka mitmel pool mujal rindejoonel.

Venemaa jätkab Ukraina sõjalise ja tsiviiltaristu pommitamist suurtükitule ja rakettidega. Suurematest purustustest teateid ei ole.

Peastaabi kinnitusel viis Venemaa Ukraina territooriumilt minema 600 sõduri surnukehad.

Zelenski: Ukraina seisab läbirääkimistel riigi suveräänsuse eest

Ukraina keskendub eelolevatel läbirääkimistel riigi territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamisele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Meie prioriteedid läbirääkimistel on teada: suveräänsus ja Ukraina territoriaalne terviklikkus peavad jääma väljapoole kahtlust," ütles Zelenski videopöördumises. Ukraina president rõhutas ka kindlate julgeolekutagatiste tähtsust.

Zelenski sõnul on Ukraina eesmärk rahu ning tagasipöördumine normaalse elu juurde niipea kui võimalik. Varem on Zelenski öelnud, et Ukraina kaalub neutraliteeti ning et Vene vägede täielik väljatõrjumine Ukraina aladelt võib kaasa tuua III Maailmasõja.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Biden ei kutsu režiimivahetusele Kremlis

Vastates Washingtonis ajakirjanike küsimustele, ütles USA president Joe Biden, et ta ei kutsu üles Kremlis režiimi vahetama, ehkki ütles oma laupäeval Varssavis peetud kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin ei saa võimule jääda. Biden nimetas Varssavis Putinit ka lihunikuks ja ütles, et ees ootab kauakestev võitlus.

Paljud USA diplomaadid ning ka välisminister Antony Blinken on pidanud hiljem Bideni sõnu pehmendama.

Ka NATO eesmärk ei ole Vladimir Putinit Venemaa riigijuhi kohal välja vahetada, kinnitas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Liidukantsler ütles Saksamaa avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD, et Putini väljavahetamine pole ei NATO, ega ka USA eesmärk. Scholzi sõnul on ta sel teemal USA presidendi Joe Bideniga rääkinud ning mõlemad saavad asjast ühtmoodi aru.

Ühendkuningriigi tippjurist hakkab nõustama Ukraina peaprokuratuuri

Ühendkuningriigi ülemkohtunik Suella Braveman nimetas Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova sõltumatuks nõunikuks Sir Howard Morrisoni. Uus nõunik aitab Ukrainal koguda tõendeid inimsusevastastest ja sõjakuritegudest, mida Putini režiimi väed Ukrainas toime on pannud.

Morrison on varem olnud Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunali ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunik. Neil ametipostidel on ta kokku töötanud 12 aastat. Teiste hulgas on ta kohut pidanud ka Jugoslaavia kurikuulsa sõjakurjategija Radovan Karadzici üle.

Ukraina sõdur Vene armeelt ära võetud tankidega Kiievi all. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina infrastruktuurile on tekitatud kahju 63 miljardit dollarit

Kiievi majanduskooli uue hinnangu kohaselt on sõda tekitanud Ukraina infrastruktuurile kahju rohkem kui 63 miljardi USA dollari ulatuses.

BBC vahendatud hinnangu kohaselt, mis arvutatid välja sõja esimese kuuga ehk 24. veebruarist 24. märtsini, on Ukrainas purustatud 4431 elamut, 92 tehast ja 378 kooli.

Lisaks on hävinud, kahjustatud või vallutatud 12 lennujaama ning seitse soojus- või hüdroelektrijaama.

Mitu Saksa liidumaad plaanib keelustada venemeelse Z-sümboli

Alam-Saksimaa ja Baierimaa on teatanud kavatsusest Z-sümboli kasutamine kuriteoks kuulutada. Toetust Z-sümboli keelustamisele on avaldanud ka Stuttgardi ja Alam-Reinimaa/Vestfaali rahvaesindajad.

Algselt Venemaa okupeeritud Krimmist mujale Ukrainasse saadetud Vene väge tähistuseks olnud Z-ist sai kiiresti okupatsiooni toetamise ning laiemalt suurvene šovismi sümbol. Z-i kasutamist sellises tähenduses toetab ka Vladimir Putini režiim ise.