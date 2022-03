Venemaa jätkab vägede ümberformeerimist, taasalgavad kõnelused

Oluline 28. märtsil kell 6.21:

- Alanud nädalal peetakse uued näost-näkku läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel, teatavad nii Ukraina kui ka Venemaa. Türgi teatel peetakse läbirääkimised Istanbulis;

- USA president Joe Biden kinnitas, et ei pidanud Varssavis peetud kõnes silmas võimuvahetust Kremlis, kui ütles, et Vladimir Putin ei saa võimul jätkata;

- NATO-l ei ole plaanis Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit kukutada, kinnitab ka Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz;

- Ühendkuningriik nimetas ametisse sõltumatu õigusnõuniku Ukraina peaprokuratuuri juurde. Sir Howard Morrison hakkab Ukrainat nõustama Venemaa kordasaadetud sõjakuritegude juurdlemisel.

- Ukraina infrastruktuurile on tekitatud kahju 63 miljardit dollarit

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel üritab Venemaa küll uusi vägesid juurde tuua, üldiselt oli sõjatandril aga suhteliselt rahulik. Volõõnia piirkonnas peetakse jätkuvalt tõenäoliseks, et sõtta võivad sekkuda ka Valgevene relvajõud. Polesje kandis agressor aktiivselt peale ei tunginud, küll jätkus vägede ümberformeerimine. Vägede ümberformeerimist täheldati ka mitmel pool mujal rindejoonel.

Venemaa jätkab Ukraina sõjalise ja tsiviiltaristu pommitamist suurtükitule ja rakettidega. Suurematest purustustest teateid ei ole.

Peastaabi kinnitusel viis Venemaa Ukraina territooriumilt minema 600 sõduri surnukehad.

Zelenski: Ukraina seisab läbirääkimistel riigi suveräänsuse eest

Ukraina keskendub eelolevatel läbirääkimistel riigi territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamisele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Meie prioriteedid läbirääkimistel on teada: suveräänsus ja Ukraina territoriaalne terviklikkus peavad jääma väljapoole kahtlust," ütles Zelenski videopöördumises. Ukraina president rõhutas ka kindlate julgeolekutagatiste tähtsust.

Zelenski sõnul on Ukraina eesmärk rahu ning tagasipöördumine normaalse elu juurde niipea, kui võimalik. Varem on Zelenski öelnud, et Ukraina kaalub neutraliteeti ning et Vene vägede täielik väljatõrjumine Ukraina aladelt võib kaasa tuua III Maailmasõja.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Biden ei kutsu režiimivahetusele Kremlis

Vastates Washingtonis ajakirjanike küsimustele, ütles USA president Joe Biden, et ta ei kutsu üles Kremlis režiimi vahetama, ehkki ütles oma laupäeval Varssavis peetud kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin ei saa võimule jääda. Biden nimetas Varssavis Putinit ka lihunikuks ja ütles, et ees ootab kauakestev võitlus.

Paljud USA diplomaadid ning ka välisminister Antony Blinken on pidanud hiljem Bideni sõnu pehmendama.

Ka NATO eesmärk ei ole Vladimir Putinit Venemaa riigijuhi kohal välja vahetada, kinnitas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Liidukantsler ütles Saksamaa avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD, et Putini väljavahetamine pole ei NATO, ega ka USA eesmärk. Scholzi sõnul on ta sel teemal USA presidendi Joe Bideniga rääkinud ning mõlemad saavad asjast ühtmoodi aru.

Ühendkuningriigi tippjurist hakkab nõustama Ukraina peaprokuratuuri

Ühendkuningriigi ülemkohtunik Suella Braveman nimetas Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova sõltumatuks nõunikuks sir Howard Morrisoni. Uus nõunik aitab Ukrainal koguda tõendeid inimsusevastastest ja sõjakuritegudest, mida Putini režiimi väed Ukrainas toime on pannud.

Morrison on varem olnud Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunali ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunik. Neil ametipostidel on ta kokku töötanud 12 aastat. Teiste hulgas on ta kohut pidanud ka Jugoslaavia kurikuulsa sõjakurjategija Radovan Karadzici üle.

Ukraina sõdur Kiievi lähedal Lukjanivka külas purustatud Vene tanki kõrval. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Marko Djurica

Ukraina infrastruktuurile on tekitatud kahju 63 miljardit dollarit

Kiievi majanduskooli uue hinnangu kohaselt on sõda tekitanud Ukraina infrastruktuurile kahju rohkem kui 63 miljardi USA dollari ulatuses.

BBC vahendatud hinnangu kohaselt, mis arvutatid välja sõja esimese kuuga ehk 24. veebruarist 24. märtsini, on Ukrainas purustatud 4431 elamut, 92 tehast ja 378 kooli.

Lisaks on hävinud, kahjustatud või vallutatud 12 lennujaama ning seitse soojus- või hüdroelektrijaama.