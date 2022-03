Malta parlamendivalimised võitis Tööpartei

Malta Tööpartei juht Robert Abela on kuulutanud oma partei Malta parlamendivalimiste võitjaks ning peamine rivaal, Malta Rahvuslik Partei on oma valimiskaotust tunnistanud.

Esialgsete valimistulemuste kohaselt on Tööpartei Malta parlamendis saavutanud absoluutse enamuse. Parteijuht Robert Abelast saab riigi uus peaminister. Abela jaoks on esimene kord nii kõrgele ametikohale pääseda.

Intervjuus Malta Rahvusringhäälingule lubas Abela tähtsaid reforme ja olulisi muudatusi. Abela kutsus oma võidujoovastuses pooldajaid üles vaoshoitusele ning lubas, et uus valitsus arvestab kõigi maltalaste ootuste ja huvidega. Tegu on juba kolmanda järjestikuse valimisvõiduga Tööpartei jaoks.

Ka Robert Abela isa George Abela on olnud Malta peaminister. Abela eelkäija peaministritoolil, Joseph Muscat astus tagasi, sest tema lähedane sõber võeti vahi alla seoses korruptsioonivastase blogija Daphne Caruana Galizia mõrvaga.

Peamised Abela ees seisvad raskused on Malta majanduse elavdamine samal ajal riigi keskkonnaseisundi parandamisega. Abela on lubanud, et kuigi ta on sotsiaaldemokraat, ei tõsteta tema valitsusajal Maltal makse.