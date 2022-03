ERR USA-s: vabariiklaste hinnangul eskaleerivad Bideni sõnad olukorda

Valge Maja on üritanud vältida tarbetut pingete kasvu Venemaaga, kuid president Joe Bideni hiljutine jutt režiimivahetusest on saavutanud hoopis vastupidist – leiavad USA kongressi vabariiklased. Administratsiooni liikmete kinnitusel ei ole ameeriklastel plaani Vladimir Putinit võimult eemaldada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on järjepidevalt palunud, et NATO saadaks neile õhutõrjesüsteeme, tanke ja hävitajaid. USA on üritanud erinevate liitlastega läbi rääkida, et soovitud abi ukrainlasteni jõuaks, kuid on keeldunud otsesest vahendamisest.

Esindajatekoja vabariiklasest liikme Adam Kinzingeri sõnul pelgab administratsioon, et näiteks hävitajate andmine suurendab pingeid veelgi.

"Ma arvan, et see saadab vale sõnumi. Peame neile andma kõike, mida vaja, et see sõda võita, sest oleme teinud selgeks, et me ei kavatse otseselt sekkuda," ütles Kinzinger.

Mitme vabariiklase hinnangul on pingeid suurendanud hoopis president Joe Bideni hiljutine kõne, milles ta ütles, et Vladimir Putin ei saa võimule jääda.

"See administratsioon on teinud kõik, et olukorra eskaleerimist peatada. Samas ei ole eskaleerimiseks vaja rohkem kui režiimivahetuse üleskutset," lisas USA senaator, vabariiklane James Risch.

USA välisminister Antony Blinken kinnitas, et Ühendriikidel ei ole strateegiat režiimivahetuseks Venemaal või kuskil mujal.

Endise USA Ukraina suursaadiku Marie Yovanovitchi arvates peaksid ameeriklased rohkem keskenduma Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele. Praegu välja pakutud 100 000 inimest ei ole lihtsalt piisav.

"Samas paljud Ukraina inimesed ei soovigi USA-sse või isegi Lääne-Euroopasse minna. Nad tahavad olla lähedal, et minna tagasi ja aidata taastamistöödega," ütles Yovanovitch.