Tartu endises arestimajas avati põgenike vastuvõtu keskus

Seal antakse põgenikele vajadusel esmaabi, väljastatakse isikukood ja soovi korral ajutine elamisluba. Avamine võimaldab jaotada koormust vastuvõtupunktides ja nii kiireneb ka põgenike vastuvõtmise protsess, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti saab edaspidi suunata sõjapõgenikke koordineeritumalt majutuskohtadesse üle Lõuna-Eesti. Esialgu saab Tartu vastu võtta 125 inimest ööpäevas. Põgenike lisandudes tõstetakse vastuvõtu võimekust.

PPA lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et

"Me hakkame seda busside liikumist koordineerima, suhtleme vedajatega, kuhu parasjagu on mõistlik tulla, et kus see koormus selline on, et inimene võetakse vastu kõige kiiremini ja siis hakkame võtma koormust ära ka Iklalt ja Pärnult. Inimene saab kõik asjad kätte siit ühest kohast. Ta ei pea broneerima internetis aega, sõitma siis nädala pärast või kuu pärast teise linna otsa, minema siis taotlema ajutist kaitset, vaid siin ta saab paari tunni jooksul kõik need protseduurid tehtud," rääkis Virk.