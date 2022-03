WSJ: Abramovitši ja Ukraina delegatsiooni mürgitati rahukõnelustel

The Wall Street Journal kirjutab allikatele viidates, et Moskva, Lvivi ja teiste läbirääkimispaikade vahel liikunud Abramovitšil ning vähemalt kahel Ukraina delegatsiooni liikmel, kellest üks oli Ukraina parlamendisaadik Rustem Umerov, ilmnesid sümptomid, mille seas olid silmade punetus, silmade vesisus, mis oli pidev ja valulik, samuti näo- ja käenaha koorumine.

The Guardian kirjutab, et allika sõnul kaotas Abramovitš mitmeks tunniks silmanägemise ning tema ja Umerov said Türgis haiglas ravi.

Sellest teatas uurimiskeskus Bellingcat. "Bellingcat saab kinnitada, et kolmel 3. märtsi ööl vastu 4. märtsi Ukraina ja Venemaa rahukõnelustel osalenud delegatsiooni liikmel olid keemiarelvadega mürgitamisega samasugused sümptomid. Üks ohvritest oli Venemaa ettevõtja Roman Abramovitš," kirjutas Bellingcat sotsiaalmeedias.

Bellingcat lisas, et enne sümptomite ilmnemist sõid kolm meest vaid šokolaadi ja jõid vett. Sama tegi neljas delegatsiooni liige, kellel aga mürgistuse sümptomeid ei tekkinud.

Allikad kahtlustavad oletatavas rünnakus Moskva nn kõva kursi pooldajaid, kes nende hinnangul tahtsid kõnelusi saboteerida. Abramovitšile lähedane inimene ütles, et ei ole selge, kes delegaadid võis sihikule võtta.

Allikate kinnitusel on Abramovitši ja Ukraina läbirääkijate seisund paranenud ning nende elu pole ohus.

Abramovitšiga kohtus ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kuid temal mingeid sümptomeid pole olnud. Zelenski pressiesindaja sõnul pole tal mingit infot võimaliku mürgitamise kohta.

Juhtumit analüüsinud lääne ekspertide hinnangul on keeruline öelda, kas sümptomeid põhjustasid keemilised või bioloogilised ained või võis olla tegemist mingit sorti elektromagnetilise kiirgusrünnakuga, rääkisid allikad.

Kreml esialgu võimaliku mürgitamise kohta esitatud päringutele ei vastanud.

Mürgitamise uurimist korraldas Bellingcati uurija Christo Grozev, kelle sõnul mürgitasid Vene võimud 2020. aastal Kremli kriitikut Aleksei Navalnõid närvimürgiga.

Grozev ütles, et ta nägi küll pilte võimaliku mürgistamise nähtudega Abramovitšist ja Ukraina läbirääkijatest, aga neilt ei saadud õigeaegselt proovi võimaliku mürgiaine kohta. Grozev selgitas, et selleks ajaks, kui Saksa ekspertiisimeeskond said proovi hinnata, oli möödunud liiga kaua aega võimaliku mürgi kindlaks tegemiseks. "Selle eesmärk ei olnud tappa, vaid lihtsalt hoiatada," lisas Grozev.

Abramovitš hakkas allikate sõnul osalema rahuläbirääkimistes peagi pärast seda, kui Venemaa 24. veebruaril Ukrainasse tungis. Temale lähedase inimese sõnul jätkab ta mürgitamisele vaatamata kõnelustel osalemist.

Siiani ei ole kõnelused edu toonud ning järjekordne kohtumine on kavandatud teisipäevaks Türgis.

USA ametnik: luure andmeil ei põhjustanud haigestumist mürgitamine

USA ametniku sõnul viitavad luureandmed, et Abramovitši ja Ukraina delegaatide haigestumine ei tulnud mürgitamisest, vaid keskkonnamõjust, kirjutab Reuters.

"Luureandmed viitavad tugevalt sellele, et see oli keskkonnast ehk mitte mürgitamine," rääkis anonüümseks jäänud allikas.