Geoloogid uurivad Audru maalihet

Maalihkekoht Audru osavallas Tamme talu õuel on säilinud peaaegu muutumatuna, üksnes järsaku servale jäänud kasvuhoone võttis pererahvas maha.

Osaühingu Puurvesi agregaat on ka endiselt sealsamas, kuhu see jäi pärast puurimistööde katkemist 18. meetri sügavusel. Kaevu puurimiseks olid kõik kooskõlastused olemas, kaev pidi tulema 35 meetrit sügav.

Geoloogidel on uuringuteks aega aprilli lõpuni.

"Selliseid asju on tarvis ikkagi uurida, et mis on põhjustanud ja kuidas sellisel juhul edasi käituda. Pärnu jõgede ümber on juba ka varasemalt toimunud lihkeid ja Pärnu jõgede lihkeid on uuritud maakonna üldplaneeringu raames. Aastal 2002 on väga suur ja mahukas uuring tehtud täpselt samamoodi Tartu Ülikooli geoloogide poolt," rääkis Pärnu linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse juhataja Maire Nigul.

"Seda konkreetset kohta ei olnud üksikjuhtumina uuritud selle kinnistu raames. /.../ Luba oli olemas selle puuraugu puurimiseks, see oli ette nähtud 35 meetri sügavune veepuurauk, see oli ka keskkonnaametiga kooskõlastatud, see ala oli väljaspool ehituskeeluvööndit," lisas ta.