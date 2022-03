Peipsi rannaalasid kaunistavad unikaalsed rüsijää vallid

Kevadine sula ja tugev tuul on toonud taas Peipsi järve kaldale rüsijää mäed. Jääle minemine ei ole aga enam turvaline ja nii jäävad kõrgemad tipud sellel kevadel vallutamata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalik Lilli ütles, et jäämäed võivad olla isegi kuni 10 meetrit kõrged.

"Tavaliselt on need jäämäed kuskil viis ja kuus ja kuni 10 meetrit kõrged, kus lapsed on ka saanud ronida. Aga see aasta seda ei juhtu kuna meie kaldad on kehvad. Seda mõjutas talve algus, kui oli palju lund ja ka sula vaheldumisi. Kohalikud kalamehed ütlevad, et viiendast kilomeetrist ülespoole oleks olnud võimalik veel sõita tehnikaga, aga kaldad vedasid alt see aasta," rääkis Lilli.

Teatud kohtades on vesi ja tuulest tingitud lainetus äsja tekkinud müüri ka kulutama hakanud. Nii olid veel pühapäeval Kolkjas asuvad kuue kuni kaheksa meetrised mäed tänaseks paar meetrit langenud.

Kohaliku elaniku Irina sõnul muutub olukord väga kiiresti. "Väga tugev tuul ja vesi liigub nii kiiresti. Kevadel meil Peipsi järv on väga ilus. Kolkjas olid kõige ilusamad."

Kuigi kevadiselt heitlikud ilmad on sellel aastal toonud kaasa keskpärase suurusega jäämäed, pakuvad need kohalikele siiski rõõmu. Nii tõmbab süda muinasjutulist jäämüüri ikka ja jälle uudistama, ütles näiteks endine kalamees Valeri.