Venemaa lubas pärast läbirääkimisi vähendada sõjalist tegevust Ukrainas

Oluline 29. märtsil kell 17.00:

- Ukraina jõud on pidanud edukalt kaitselahinguid ja võtnud tagasi mitu asulat Kiievi ja Harkivi piirkonnas;

- Türgi president Recep Tayyip Erdogan avas teisipäeval Istanbulis Ukraina ja Venemaa läbirääkimised, kutsudes pooli üles saavutama rahu;

- Vene relvajõud on saavutanud Ukrainas sõja esimese etapi eesmärgid ja keskenduvad nüüd Donbassi regioonile, ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu teisipäeval;

- Ukraina presidendi nõunik: läbirääkimistel arutati julgeolekutagatisi ja võimalikku relvarahu;

- Ukraina: Vene üksused on segaduses ja nõrgestatud;

- Kreml lükkas tagasi väited, et Abramovitšil ilmnesid mürgitamise sümptomid;

- Ukraina väitel on nende üksused hävitanud juba ligi 600 Vene tanki;

- Ukraina: me saame Venemaa juhtkonnast head luureinfot;

- Ukraina: Venemaa ründas Mõkolajivi administratsioonihoonet, surma sai üheksa inimest;

- Ukraina üksustel on olnud mõningast edu Vene vägede väljatõrjumisel mitmetest asulatest ja positsioonidelt, kuid Vene relvajõud säilitavad siiski paljudes kohtades kontrolliva positsiooni, teatas Briti luure teisipäeval oma igahommikuses hinnangus;

- Briti sõjaväeluure andmeil saadab Venemaa Ida-Ukrainasse võitlema rohkem kui 1000 erasõjakompanii Wagner palgasõdurit.

Ukraina jätkas sõja 33. päeval kaitseoperatsioone ida-, kagu- ja kirdesuunas. Lahingute käigus on ära hoitud vaenlase edasiliikumine Slovjanski ja Barvinkovõ asulate suunas. Tagasi on võetud Kamjanka ja Topolsk ning parandatud Ukraina üksuste positsioone Harkivist kagusse jääva Tšuhuijvi linna juures, teatas Ukraina kindralstaap.

Vaenlase rünnakud on tagasi löödud Rubižne, Lõsõtšanski, Popasna juures, hoides sellega ära suure väegrupi manöövri.

Samal ajal jätkavad Ukraina üksused ümber piiratud Mariupoli kaitsmist ning vaenlase pealetungide tagasilöömist Tšernihivi oblastis.

Kiievit kaitsvad üksused jätkavad vastutegevust linna lähistel asuvatele Vene vägedele ning on oma kontrolli taastanud Motõžõni, Lisne, Kapitanivka and Dmõtrivka asulate üle.

Venemaa lubas pärast läbirääkimisi vähendada sõjalist tegevust Ukrainas

Venemaa asekaitseminister Aleksandr Fomin ütles teisipäeval, et Moskva vähendab Tšernihivi ja Kiievi suunal märkimisväärselt sõjalist tegevust. Selle eesmärk on suurendada vastastikust usaldust ning luua õiged tingimused tulevasteks läbirääkimisteks ning sõlmida rahuleping.

Fomin lisas, et Venemaa delegatsioon annab rohkem üksikasju sõjategevuse vähendamisest. Delegatsioon teeb seda siis, kui naaseb Moskvasse.

Venemaa delegatsiooni juht Vladimir Medinski ütles, et kõnelused olid konstruktiivsed. "Venemaa astub kaks sammu konflikti deeskaleermiseks," lisas Medinski.

Medinski sõnul on tulevikus võimalik ka Ukraina presidendi Volodomõr Zelenski ja Venemaa juhi Vladimir Putini kohtumine.

Ukraina presidendi nõunik: läbirääkimistel arutati julgeolekutagatisi ja võimalikku relvarahu

"Põhiline on leping Ukraina rahvusvaheliste julgeolekugarantiide kohta. Ainult selle lepinguga saame sõja lõpetada, nii nagu seda Ukraina vajab," ütles presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Teine probleem on relvarahu küsimus, et saaks lahendada kõik humanitaarprobleemid," lisas Podoljak.

Podoljaki sõnul arutati kõnelustel ka 2014. aastal Venemaa okupeeritud Krimmi staatust.

"Tahan rõhutada, et Krimmi ja Sevastopoli territooriumide suhtes lepiti kahepoolses vormis kokku 15-aastane paus ja kahepoolsed kõnelused nende territooriumide staatuse üle," ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul arutati julgeolekugarantiide lepingut, mis oleks NATO artikkel 5 täiustatud analoog.

"Kahtlemata võib selle julgeolekugarantiide lepingu allkirjastada alles pärast relvarahu sõlmimist ja Venemaa vägede täielikku väljaviimist, nendele positsioonidele, kus nad olid 23. veebruaril," ütles Podoljak.

Ukraina: Venemaa ründas Mõkolajivi administratsioonihoonet, surma sai vähemalt üheksa inimest

"Venemaa rakett tabas teisipäeval Mõkolajivi piirkonna administratsioonihoonet, surma sai üheksa inimest," teatasid kohalikud võimud.

Kohalike võimude teatel sai pommitamise tõttu viga veel 22 inimest. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad, vahendas The Guardian.

Šoigu: Venemaa keskendub Ukrainas nüüd Donbassile

Vene relvajõud on saavutanud Ukrainas sõja esimese etapi eesmärgid ja keskenduvad nüüd Donbassi regioonile, ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu teisipäeval.

"Tervikuna on operatsiooni esimese etapi ülesanded täidetud. Ukraina relvajõudude lahingupotentsiaal on oluliselt alanenud, mis lubab suunata põhitähelepanu ja peamised jõupingutused peamise eesmärgi saavutamisele – Donbassi vabastamisele," rääkis Šoigu.

Tema hinnangul on Vene relvajõud tekitanud Ukraina sõjaväele tõsist kahju: "Saavutatud on ülekaal õhus. Praktiliselt on hävitatud [Ukraina] õhujõud ja õhukaitsesüsteem."

Vene kaitseministri väitel on sõja alguses Ukraina vägede käsutuses olnud 152 lennukist hävitatud 123, 149 helikopterist on hävitatud 77 ning 180 kesk- ja kaugmaa õhutõrjekompleksist 152. Šoigu väitel on Ukraina merevägi oma eksistentsi lõpetanud ning märgatavaid kaotusi on kandnud ka maaväed ja ründe-dessantväed.

See on juba mitmes Venemaa juhtkonna liige, kes on rääkinud Ukraina sõja esimese etapi lõppemisest ning edaspidi separatistlike Donbassi ja Luhanski oblasti territooriumi vallutamisest. Venemaa on juba tunnustanud mõlemas oblastis väljakuulutatud niinimetatud rahvavabariiki, aga need ei kontrolli kogu oblasti territooriumi.

Erdogan avas Ukraina-Vene läbirääkimised

Türgi president Recep Tayyip Erdogan avas teisipäeval Istanbulis Ukraina ja Venemaa läbirääkimised, kutsudes pooli üles saavutama rahu.

Erdogan rääkis oma kahjutundest, et sõda kestab juba viiendat nädalat ning rõhutas, et Türgi sõprus mõlema riigiga kohustab teda konflikti vahendama. "See on mõlema poole kätes, et peatada see tragöödia," ütles Erdogan. Tema sõnul ei saa ausa rahu korral olla kaotajaid ning sõja jätkumisel ei võidaks sellest keegi.

Türgi liidri kõne järel tunnustasid pika laua ääres vastamisi istuvad delegatsioonid seda aplausiga.

Ukraina televisiooni teatel algas kohtumine jaheda tervitusega ning delegatsioonid kohtumise alguses kätt ei surunud.

Ehkki Türgi on NATO liige, on tal tihedad suhted ka Venemaaga. Türgi ei ole ühena vähestest riikidest ühinenud lääneriikide sanktsioonidega Venemaa vastu.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles läbirääkimiste eel, et nende miinimumeesmärk oleks humanitaarprobleemidele leevenduse leidmine, maksimumprogramm aga relvarahu saavutamine ja selle alalisena kehtestamine.

Ukraina delegatsiooni juhib kaitseminister Oleksi Reznikov, sellesse kuulub ka presidendikantselei juht Mõhhailo Podoljak.

Ukraina delegatsioon teatas, et nende tähtsaim eesmärk on saavutada vaherahu, ehkki nad on skeptilised selle võimalikkuses.

BBC teatel on vaherahu kõrval kesksed küsimused ka Venemaa nõudmine Ukrainale, et see loobuks pürgimast NATO liikmeks ning Kiievi soov, et rääkida Venemaa annekteeritud Krimmi ning separatistlike Donbassi regioonide kuuluvuse üle.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan Ukraina-Venemaa rahukõnelusi vahendamas Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Kreml lükkas tagasi väited, et Abramovitšil ilmnesid mürgitamise sümptomid

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas teisipäeval ümber väited, et oligarh Roman Abramovitšil tekkisid märtsi alguses toimunud kõneluste järel mürgistuse sümptomid. Peskov nimetas neid väiteid "infosõjaks".

"See on osa infosõjast. Need väited ei vasta tõele," ütles Peskov.

Peskov kinnitas, et oligarh osaleb teisipäeval Istanbulis peetavatel kõnelustel. Peskov lisas siiski, et miljardär pole delegatsiooni ametlik liige.

Briti luure: Ukraina üksustel on olnud mõningast edu

Ukraina üksustel on olnud mõningast edu Vene vägede väljatõrjumisel mitmetest asulatest ja positsioonidelt, teatas Briti luure teisipäeval oma igahommikuses hinnangus.

Ukraina üksused jätkavad kohaliku tähtsusega vasturünnakuid Kiievist loodes Irpenis, Butšas ja Hostomelis, lisati ülevaates.

Samas kujutavad Vene väed endiselt olulist ohtu Kiievile tänu oma suutlikkusele korraldada õhurünnakuid. Vene väed hoiavad Ukrainas ka endiselt olulisi positsioone ning püüavad oma üksusi ümber korraldada ja täiendada.

Vene väed jätkavad ka rünnakuid ümber piiratud Mariupoli alistamiseks, kuid linna keskus on endiselt Ukraina üksuste käes, tõdes Briti luure oma ülevaates.

Ukraina: Vene üksused on segaduses ja nõrgestatud

Ukraina kindralstaabi teatel on riiki tunginud Vene üksused segaduses ja nõrgestatud ning suur osa neist on ära lõigatud oma varustusteedest.

"Vene okupatsioonivägede juhtkond püüab kompenseerida oma üksuste lahinguvõime kahanemist valimatu suurtüki- ja raketitule ning pommitamisega, purustades sellega Ukraina linnade taristut," teatas staap oma öises ülevaates.

Purustatud Vene tanki vrakk Kiievi-lähedases Lukjanivka külas Teise maailmasõja vabastaja-monumendi ees. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Ukraina relvajõud teatasid teisipäeval, et Venemaa üksused taganevad Kiievi ja Tšernihivi juurest

"Vaenlane ei täitnud oma pealetungioperatsiooni eesmärki," teatas kindralstaap.

Venemaa kaitseministeerium teatas teisipäeval samuti, et vähendab sõjalist aktiivsust Kiievi ja Tšernihivi ümbruses, vahendas The Guardian.

Ukraina poole kinnitusel jätkavad tema üksused edukat kaitsetegevust üle kogu riigi ning on Vene vägedelt tagasi võtnud kaks asulat – Kamjanka ja Topolski.

Esmaspäeval ütles USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik, et Vene üksuste edasiliikumine Kiievi all on suures osas seisma pandud ning Venemaa keskendub nüüd peamiselt Donbassi regioonile.

Mariupolist evakueeritud lapsed autos, mille esiklaasil kiri "Lapsed" ja küljes valged lindid kinnitamaks, et sõidukis on rahumeelsed tsiviilisikud Autor/allikas: SCANPIX/Zumapress

Ukraina relvajõud: hävitatud Vene tankide arv läheneb 600-le

Vene üksuste kaotused sõja algusest kuni esmaspäeva õhtuni on Ukraina relvajõudude teatel olnud sellised:

sõjaväelased - umbes 17 200 inimest

tankid ‒ 597

lahingusoomusmasinad ‒ 1710

suurtükisüsteemid - 303

õhutõrjesüsteemid - 54

lennukid - 127

helikopterid - 129

autod – 1178

operatiivtaktikalised droonid - 71

laevad - 7

erivarustus – 21

kütuseveokid 73

Relvajõudude teatel andmeid uuendatakse jooksvalt. Arvutamise teeb keeruliseks vaenutegevuse suur intensiivsus.

Ukraina: me saame Venemaa juhtkonnast head luureinfot

Ukraina sõjaväeluure juhi sõnul saab tema riik Venemaa tippjuhtkonnast suurel hulgal luureinfot Moskva kavatsuste kohta.

Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna juht Kõrõlo Budanov rääkis armeeväljaandele Kohvi või surm antud usutluses, et tema riigi luurel on õnnestunud imbuda mitmetesse Vene relvajõudude, poliitika ja finantsvaldkonna juhtstruktuuridesse ning saada sealt tähtsat informatsiooni.

Agentuuriluuret täiendab ka kiirelt areneb Ukraina küberluure võimekus, lisas ta.

"Me oleme teinud küberluure valdkonnas märgatava edasimineku," rääkis Budanov. Tema sõnul näeb Ukraina täiuslikult, kuidas liigub Vene raha. "Samuti näeme seda, mis toimub Venemaa kütusesektoris ning jälgima relvastuses toimuvaid uuendusi," lisas ta.

Ühe näitema oma luure edust tõi Budanov välja eduka raketirünnaku Vene dessantlaevale Berdjanski sadamas. "Rakett tabas laeva hetkel, kui selle lähedal asusid kütuse ja relvalastiga veokid.

Budanov rõhutas ka liitlastelt saadava luureinfo tähtsust.

Ukraina suurtükiväelased haubitsast tulistamas Zaporižžia piirkonnas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Peskovi kinnitusel ei kavatse Venemaa Ukrainas tuumarelva kasutada

Venemaa ei kasuta mitte ühelgi juhul Ukrainas tuumarelva, lubas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov USA telekanalile PBS antud usutluses.

"Meil ei ole kahtlust, et kõik meie erioperatsiooni eesmärgid Ukrainas saavad täidetud. Ükskõik, kuidas olukord areneb, seal tuumarelva kasutamise põhjust ei ole," rääkis Peskov inglise keeles antud intervjuus. "Mitte keegi ei kaalu tuumarelva kasutamist ega isegi ideed selle kasutamisest," rõhutas ta.

Kremli pressiesindaja lükkas tagasi teda intervjueerinud ajakirjaniku väited, justkui olevat president Vladimir Putin lubanud Ukraina sõjakäiku välja kuulutades, et Venemaa kasutab seal tuumarelva, kui peaksid sekkuma kolmandad riigid.

"Ma ei arva nii. President hoiatas, et ei ole vaja sekkuda. Kui selline asi peaks juhtuma, siis on meil vahendid ja võimalused, et see ära hoida ja karistada neid, kes seda püüavad teha," rääkis Peskov.

Putini pressiesindaja meenutas Venemaa tuumarelva kasutamise doktriini, mille kohaselt kasutab Moskva seda ainult siis, kui on vaja likvideerida oht Venemaa eksistentsile.

Tuleb aga teha vahet erioperatsioonil Ukrainas ning riigi eksistentsil, lisas Peskov.

Britid: Venemaa saatis Ida-Ukrainasse Wagneri võitlejad

Briti sõjaväeluure andmeil saadab Venemaa Ida-Ukrainasse võitlema erasõjakompanii Wagner võitlejad.

"Nad saadavad eeldatavalt sinna lahingutesse rohkem kui 1000 palgasõdurit, sealhulgas organisatsiooni juhid," vahendas Ühendkuningriigi kaitseministeerium oma luure hinnangut.