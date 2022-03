Reisimine mullu elavnes, sisereisid on läinud kallimaks

Eesti elanikud tegid 2021. aastal 575 000 ööbimisega välisreisi, mis on aasta varasemaga võrreldes kolm protsenti rohkem. Ööbimisega sisereise oli ligi 2,3 miljonit ehk kuus protsenti rohkem kui 2020. aastal, kuid need on läinud kallimaks, näitavad statistikaameti andmed.