Meedia: Soomes hüppeliselt kasvanud alkoholi veebimüük jätab riigi maksurahata

Soomlased on hakanud koroona-ajal alkoholi massiliselt veebipoodidest ostma, mis jätab riigi ilma kümnetest miljonitest eurodest maksutulust, kirjutab ajaleht Iltalehti.

Eelmisel aastal tellisid soomlased välismaa veebipoodidest kümneid miljoneid liitreid alkoholi, kuid Soome maksu- ja tolliamet ei ole suutnud neilt saadetistelt praktiliselt üldse makse kätte saada, tõdes Iltalehti. Väljaande hinnangul on riik kaotanud kümneid miljoneid eurosid.

Maksude tasumine kaob juriidilistesse segadustesse, kus alkoholi müüja püüab oma tegevuse organiseerida selliselt, et ostja oleks kohustatud maksud Soome riigile tasuma, maksuamet soovib aga enamusel juhtudel käsitleda maksude tasujana müüjat. Lisaks leiab Soome alkoholipoliitikat kujundav terviseamet, et alkoholi kaugmüük on üldse seadusevastane, kirjeldas leht olukorda.

Lõppkokkuvõttes on aga kujunenud olukord, kus Soome tarbijad saavad internetist alkoholi tellida ilma makse tasumata ning riskimata selle eest ka mingisugusegi karistusega.

Soome maksuameti andmeil deklareerisid 15 kaugmüüjat eelmisel aastal 120 000 liitri alkoholi müügi ning tasusid sellelt umbes pool miljonit eurot makse. See on aga köömes riigi alkoholi kogutarbimisest, tõdeb leht. Alkoholi kaugmüügiga tegeleb Soomes mitukümmend ettevõtet.

Soome tolliametniku Anna Kallio sõnul avastati koos maksuametiga eelmisel aastal 556 alkoholi kaugmüügi juhtumit, kus makse ei makstud. See puudutas kokku 78 000 erinevat ostu, millega soetati üle viie miljoni liitri erinevaid alkohoolseid jooke. Seda on viis korda rohkem kui 2020. aastal. Nende ostude eest oleks pidanud riik saama maksudena umbes 16 miljonit eurot.

Kuna aga alkoholi saabub netipoodide kaudu Soome nii palju, siis tolli hinnangul avastavad nad ainult 10-20 protsenti sellistest juhtumitest. Hinnanguliselt toodi eelmisel aastal Soome 26-51 miljonit liitrit erinevaid joovastavaid jooke, millelt ei tasutud mingeid makse. Et eri kangusega alkoholile kehtivad erinevad maksumäärad, on raske hinnata täpselt saamata jäänud maksuraha, kuid Soomes ostetud alkoholi struktuuri arvestades, arvestades, et nende eest korjatakse kokku 3,12 eurot makse, jäi riigil saamata 81-161 miljonit eurot.