Sõda Ukrainas pole Eestis huvi reisimise vastu vähendanud

Eesti elanikud tegid 2021. aastal 575 000 ööbimisega välisreisi, mis on aasta varasemaga võrreldes kolm protsenti rohkem.

Ööbimisega sisereise oli ligi 2,3 miljonit ehk kuus protsenti rohkem kui 2020. aastal, kuid need on läinud kallimaks. Välisreisidele kulutasid eestlased möödunud aastal üle 495 miljoni euro ja sisereisidele üle 402 miljoni euro. Kuidas on aga mõjutanud huvi reisimise vastu Venemaa alustatud sõda Ukrainas? Indrek Kiisler uuris seda reisibüroo Estravel juhilt Anne Samlikult.