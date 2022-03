Kaitsevägi: Venemaa suunab ründejõu Donbassi

Kaitseväe andmetel on näha märke, et Venemaa relvajõud on suunamas ründejõu teravikku itta, seades eesmärgiks Donbassi oblasti administratiivsete piiride ulatuses vallutamise, rääkis kaitseväe peastaabi analüüsi ja planeerimisosakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Tõniste.

"Tõenäoliselt hindab Vene Föderatsioon, et sõjaliselt ei suudeta Kiievit praegu vallutada ja sõjaline raskuskese liigub Ida-Ukrainasse," ütles Tõniste.

"Sellisel juhul oleks sõjaline eesmärk Ukraina relvajõudude sisse piiramine ja purustamine ning kontrollitava territooriumi nihutamine vähemalt tänase Donetski ja Luhanski oblasti administratiivpiiridele," lisas ta.

Ta rääkis, et Valgevenes on täheldatud väiksemamahulisi Venemaa relvajõudude tehnika ja varude liikumisi Ukraina piiri suunas. "Pigem viitavad need Kiievi suunalise Venemaa väegrupi kaotuste kompenseerimisele kui väegrupi tugevdamisele enne suuremahulist rünnakut," sõnas Tõniste.

Valgevene üksused ei ole Tõniste sõnul teadaolevalt sõjategevusse astunud. "Üksikjuhtumitena on Valgevene sõjaväelased lahkunud tegevteenistusest ja liitunud Vene Föderatsiooni relvajõududega," rääkis Tõniste.

Türgis toimuvate läbirääkimiste kohta ütles Tõniste, et seal läbimurret oodata ei ole, sest mõlemal osapoolel on vankumatud nõudmised Donbassi ja Krimmi staatuste osas.

Tõniste rääkis ka seda, et kaitseväe hinnangul on Ukraina valitsuse kohese kukutamise asemel Vene Föderatsiooni strateegiline eesmärk nihkunud paremate läbirääkimistingimuste saavutamisele, läbi mille on võimalik Ukraina valitsust ja olukorda riigis destabiliseerida.

Kiievi suund

Kiievist loodes on kontaktjoon endiselt eeslinnades: Hostomel on Vene Föderatsiooni relvajõudude kontrolli all, kuid Ukraina on kinnitamata andmetel vabastanud Irpini linna. Viimase 24 tunni jooksul olid mõlemad pooled pigem passiivsed, välja arvatud kaudtule kasutamine. Vene kaitseministeeriumi teatel tulistati Žitomiri oblastis paiknevaid Ukraina laskemoonaladusid mereväe alustelt SS-N-30A tiibrakettidega.

Tšernihiv – Kiievi suund

Desna jõel luhtus Vene relvajõudude üritus paigaldada järjekordne pontoonsild. Avalike allikate põhjal saabus Tšernigovi oblastisse Vene Föderatsiooni sõjaväeringkonna ülem kindralpolkovnik Aleksandr Lapin eesmärgiga motiveerida kehva moraaliga üksusi. Piirkonnas paiknevate 41. üldväearmee allüksustel pole aga kindralpolkovnikule positiivseid lahingtulemusi ette näidata.

Harkivi suund

Vene Föderatsiooni relvajõud kandsid kaotusi Trostjanetsi linna piirkonnas Sumõ ja Harkivi vahel.

Donetsk – Luhansk suund

Viimase 24 tunni jooksul toimusid olulisemad lahingkontaktid Ukraina kaguosas. Ukraina kindralstaabi teatel tõrjuti seitse Vene Föderatsiooni relvajõudude lokaalset rünnakut hävitades 12 tanki. Jätkub lahingutegevus Mariupoli linnas. Vene Föderatsiooni relvajõud on sunnitud linna piiravaid jõude tugevdama. Linna pikalt hävitanud massiivne kaudtuli ning Venemaa püüded linna hõivata pole suutnud kaitsjate moraali murda.

Krimmi suund

Jõudude vahekord ei võimalda VF RJ pealetungi jätkumist ning seetõttu toimub positsioonide konsolideerimine piirkonnas, kus keskkond seda soosib.