Kell 21.40 "Esimeses stuudios" välisluureameti juht Mikk Marran

Kuigi sõjalises mõttes on Ukrainas juba mõnda aega patiseis, pole tänastest läbirääkimistest ilmselt palju oodata. Kas Venemaa jutt Donbassile keskendumisest on teadlik eksitamine? Kui massiivsed on meie idanaabri infooperatsioonid? Mida tuleks ette võtta, et 9. mai mööduks Eestis rahulikult? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.