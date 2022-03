Kaitseinvesteeringute Keskus kohandab põgenike majutamiseks 110 korterit

Esimeses järgus on koostöös sotsiaalkindlustusametiga valmis seatud 116 voodikohta.

Teises järgus saavad Ukraina põgenikud enda kasutusse 66 korterit, kus on kokku olemas 160 magamiskohta ja praegu käivad tööd nende valmisseadmiseks.

"Need inimesed on pidanud lahkuma oma kodumaalt sõja tõttu ning püüame luua võimalikult head tingimused, et põgenikel oleks peavari kuniks nad seda vajavad," ütles kaitseminister Kalle Laanet.

RKIK-i Põhja taristuportfelli haldusjuhi Siim Pilve sõnul varustati praegu tühjalt seisnud korterid uute madratsite, tekkide, patjade ja voodipesuga.

"Soetasime neisse ka suure koguse esmatarbekaupu – alates tualettpaberist ja lõpetades hambapastaga. Selle nädala lõpus jõuab kohale ka kodutehnika – kõik korterid saavad varustatud külmkappide, pesumasinate ja loomulikult ka elektripliitidega," ütles Pilv.

Eestisse on saabunud 33 259 Ukraina sõjapõgenikku, kellest 8651 on Eestit kasutanud transiitmaana teistesse riikidesse siirdumisel.