Veskimägi: suudame Vene elektrisüsteemist end läände lülitada tundidega

Veskimägi rääkis, et Elering on valmistunud Venemaa elektrisüsteemist eraldumiseks 10 aastat. "Me oleme ehitanud nii infrastruktuuri kui ka süsteemi juhtimise võimekust. Tõenäosus selleks on oluliselt kasvanud," rääkis Veskimägi.

"Me tegelikult olime oma plaanid seadnud selliselt, et aastal 2025 olla lõplikult valmis, et kõik asjad oleksid täpselt lõpuni tehtud, et töötada Venemaa ja Valgevene süsteemist eraldi. Suures plaanis meie tänane baasplaan, mida me tehniliselt oleme katsetanud, on see, et me suudame juba täna tundide jooksul lülitada ennast Vene elektrisüsteemi sünkroontööst ümber mandri-Euroopaga sünkroontööle. Sünkroniseerumine saab toimuda läbi Leedu," lausus Veskimägi.

Veskimägi rääkis, et Venemaa sünkroonalas on siiski plaanitud töötada nii kaua kuni on võimalik, sest varasem ümber lülitamine tähendaks täiendavat kulu. "See tähendaks seda, et me teatud reserve, mida me täna saame Venemaalt, peame ise hakkama käivitama oma elektrijaamades ja loomulikult selle eest ka maksma," rääkis Veskimägi.

Gaasiga on tema sõnul olukord veidi keerulisem. "Gaasiga on üheltpoolt kasvanud tõenäosus gaasitarnete katkemiseks. Me kunagi ei ole varasemalt näinud, et gaasitarned Soome võivad katkeda. Tänases olukorras me ei räägi sellest, et Venemaa katkestab gaasitarned Euroopa Liidule, me eelkõige räägime ju sellest, et Euroopa Liit lõpetab gaasi ostmise Venemaalt. See potentsiaalne probleemi ulatus siin regioonis on suurem kui me varasemalt oleme ette näinud," märkis Veskimägi.

"See on meid toonud selleni, et me tegeleme täna kolmesammulise kaitseplaaniga: varude soetamine, tagada solidaarsus kõigi Eesti, Läti, Leedu ja Soome tarbijate vahel ja luua Balti regiooni täiendav gaasitarne allikas, mis ei ole Venemaa-põhine," lausus Veskimägi.

Veskimägi rääkis, et gaasi puhul ei ole kindlasti muret selle kevade ja suvega. "Me vaatame juba järgmist talve ja küttehooaega. Siin on kaks aspekti, üks on selgelt moraalne aspekt, et me ju ei taha maksta rohkem raha Venemaale gaasi eest, me tegelikult tahaksime leida need gaasitarne allikad, kus me ei peaks Venemaale raha maksma. Ja teiseks on tagada gaasi olemaolu regioonis, et kõik need, kes tahavad regioonis gaasi tarbida, saaksid gaasi tarbida," rääkis Veskimägi.

Veskimägi rääkis, et gaasist kui kütusest ja energiakandjast ei peaks täielikult loobuma, gaasi probleem on praegu lihtsalt see, et ta tuleb peaasjalikult Venemaalt.

Gaasitarnete katkemine mõjutaks Veskimäe sõnul eelkõige suurte tööstustarbijate tegevust. Ühiskonna toimimiseks vajalik gaas on ka järgmise aasta vaates kindlalt olemas, kinnitas Veskimägi.