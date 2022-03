Ilm jätkub järgmistel päevadel talvisena

Kolmapäeval kaardub Venemaa põhjaaladel tiirleva madalrõhkkonna serv üle Eesti, lisandub niiskust ja saabuvaist pilvedest tuleb siin-seal lumehooge. Enamasti on sajuhulk võrdlemisi väike, aga mõnes kohas võib ka maa valgeks jääda.

Ööl vastu kolmapäeva pilved hõrenevad. Lumehooge on vaid üksikuid. Tuul puhub läänest ja loodest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -4 kuni -9 kraadini, kohati paar kraadi alla -10 piiri, leebem on tuulele avatud rannikul.

Hommik on Eesti põhjapoolses osas pilvisem ja siin-seal lumehoogudega. Lõuna-Eesti on veel selgema taevaga ja enamasti sajuta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi.

Päeval liigub üle maa pilvi, mis lumehoo maha jätavad. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +2 kraadini.

Neljapäeval saab kõrgrõhuvöönd väikese ülekaalu ja püsib laupäevani Eesti kohal. Öösiti on saju võimalus üsna väike, taevas laialdaselt selge ja õhk saab jahtuda -10 lähedale, mõnes kohas paar-kolm kraadi madalamalegi. Päeval on nii päikest kui üksikuid tihedamaid pilvelaamu, millest pudeneb kerget lund. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +4 kraadini.

Pühapäeval toovad pilved lund ja lörtsi.