Ukraina ja lääneriigid kahtlevad Venemaa lubaduses tõmmata väed tagasi

Ukraina ja USA ametnikud hoiatavad, et Venemaa kujutab Kiievile ja teistele Ukraina osadele endiselt sõjalist ohtu ning Istanbuli kõnelused ei käsitle konflikti põhjuseid.

Oluline 30.märtsil kell 6.30:

- Venemaa "vähendab drastiliselt lahingutegevust" Kiievi ja Tšernihivi linna põhjaosas, ütles Venemaa asekaitseminister;

- Venemaa läbirääkija hoiatab, et deeskaleerimine ei ole "relvarahu";

- Pentagon hoiatab, et vägede liikumine Kiievi lähedal on "ümberpaigutamine", mitte väljaviimine;

- Vene väed andsid teisipäeval löögi Ukraina edelaosa Mõkolaivi oblasti piirkondliku sõjaväekuberneri staabile, hukkus 12 inimest;

- Zelenski kutsus üles kehtestama Venemaa vastu veelgi karmimaid sanktsioone;

- Peaaegu kogu ümberpiiratud Mariupoli linn on hävitatud.

Loe pikemalt nendest teemadest altpoolt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et kuigi teisipäeval Istanbulis peetud kõneluste esialgsed märgid olid "positiivsed", ei "uputa" need Venemaa mürskude plahvatusi.

Euroopa ja USA ametnikud on hoiatanud, et Ukraina ei loobuks valvsusest, sest hinnata saab ainult Venemaa tegusid, mitte sõnu.

Samal ajal läbirääkimistega hukkus Venemaa raketirünakus Mõkolaivi valitsusasutusele vähemalt 12 inimest.

Ukrainas peab olema täielik rahu, et lõplik kokkulepe Venemaaga jõustuks, ütles Ukraina delegatsiooni juht David Arakhamia pärast teisipäeval Istanbulis peetud kõnelusi Moskvaga.

Arakhamia ütles ajakirjanikele, et kõik väed peavad Ukrainast taganema ja lubama sõja eest põgenenud 3,5 miljonil põgenikul koju tagasi tulla. Ta lisas, et Ukraina ettepanekutes on piisavalt materjali, mis õigustaks Volodõmõr Zelenski ja Vladimir Putini kohtumist.

Venemaa jätkab vägede ümberpaigutamist

USA ja Ukraina ametnikud väidavad, et Venemaa jätkab vägede ümberpaigutamist Kiievist eemale, tõenäoliselt osana jõupingutustest keskenduda Donbassi idaosale pärast seda, kui ta ei suutnud pealinna vallutada.

Vaatamata sellele, et Venemaa ja Ukraina delegatsioonide läbirääkimised Istanbulis lõppesid optimistliku noodiga, on eksperdid lahku läinud küsimuses, kas nad lõpuks lahingu lõpetavad.

Londoni King's College'i Vene Instituudi direktor Samuel Green ütles BBC-le, et jääb ebaselgeks, milles läbirääkimisprotsess täpselt seisneb.

"Räägitakse vaherahust inimeste tapmise lõpetamiseks ja see on hea," ütles ta. "Kuid see ei ole vestlus rahust ja konflikti lahendamisest üldiselt."

Zelenski nõunik: Ukraina vajab uut julgeolekusüsteemi

Ukraina peab president Volodõmõr Zelenski nõuniku sõnul üles ehitama uue rahvusvahelise julgeolekusüsteemi, mis peaks muutma igasuguse agressiooni riigi vastu võimatuks.

Ukraina presidendi kantselei juht Andriy Yermak ütles teisipäeval Facebooki postitatud videosõnumis, et USA, Suurbritannia, Hiina, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi, Itaalia, Poola ja Iisraeliga on käimas vastav töö.

"Seetõttu hoian iga päev ühendust meie rahvusvaheliste partneritega, et muuta uus mitmepoolne julgeolekuleping reaalsuseks," ütles ta, kuid ei täpsustanud, milline selline süsteem välja näeb.

Ukrainast tulistatud rakett tabas tõenäoliselt Belgorodi lähedal asuvat sõjaväerajatist

Belgorodi rajoonis toimusid plahvatused, kirjutas piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov Telegrami lehel.

"Nüüd on kuulda plahvatusi Belgorodi territooriumil ja Belgorodi oblastis. Intsident juhtus Krasnõi Oktjabri küla lähedal. Praegu on külavanem kohapeal. Ta on minuga otsekontaktis. Elanike hulgas pole ohvreid ega vigastatuid," kirjutas Gladkov.

Tõenäoliselt tabas rakett arvatavat relvaladu, kuna plahvatus meenutas ilutulestikku, kirjutas Ukraina ajakirjanik Juri Butusov.

USA ülehindas Venemaa sõjaväe võimekust



USA kõrgeim kindral Euroopas ütles teisipäeval, et USA luureandmete kogumises võis tekkida lünk, mis pani USA-d üle hindama Venemaa võimekust ja alahindama Ukraina kaitsevõimet enne, kui Venemaa Ukrainat ründas.

Kui Venemaa alustas eelmisel kuul sissetungi Ukrainasse, hindas USA luure, et Kiiev langeb mõne päeva jooksul. Kuid Vene sõjavägi on pealinna ümbruses takerdunud, seda kimbutavad jätkusuutlikkuse ja logistikaprobleemid ning Ukraina võitlejate ootamatu karm vastupanu.

USA senati relvajõudude komitee teisipäeval toimunud kuulamisel tunnistusi andes küsis USA Euroopa väejuhatuse ülem kindral Tod Wolters Mississippi vabariiklasest senaator Roger Wickerilt, kas luureandmetes on puudujääk.

"Võib olla," vastas Wolters.

Sõja algul pakkus USA Volodõmõr Zelenskile abi riigist põgenemisel, kartuses, et ta tapetakse. Zelenski keeldus, küsides selle asemel relvi, et aidata Ukrainal end Venemaa eest kaitsta.

Zelenski: väljakutsete ulatus ei ole vähenenud hoolimata Venemaa väidetest vähendada sõjalisi tegevusi

"Venemaa väited sõjalise tegevuse vähendamise kohta Ukraina teatud osades ei summuta Vene pommide plahvatusi", ütles Zelenski teisipäeva õhtul sotsiaalmeediasse postitatud pöördumises.

"Olen kindel, et nägite uudist, et Venemaa sõjaväelased otsustasid väidetavalt vähendada oma rünnakuid Kiievi ja Tšernihivi piirkonnas," ütles ta.

"Väljakutsete ulatus ei ole vähenenud. Vene armeel on endiselt suur potentsiaal meie riigi vastu suunatud rünnakute läbiviimiseks. Neil on palju varustust ja inimesi, keda nad võiksid saata sõjatulle," lisas Zelenski.

"Vaenlane on endiselt meie territooriumil. Nad jätkavad meie linnade tulistamist. Mariupol piiratakse ümber. Raketi- ja õhurünnakud ei lakka."

Zelenski ütles, et ukrainlased ei saa usaldada sõnu, mis tulevad selle riigi esindajatelt, mis "jahib endiselt meie hävitamist".

Zelenski ütles teisipäeva õhtul ka, et Ukraina kavatseb läbirääkimisi jätkata.

"Me peame saavutama oma riigi jaoks tõelise julgeoleku," ütles ta.

Ukraina president kutsus rahvusvahelist üldsust läbirääkimiste jätkudes säilitama Venemaale kehtestatud sanktsioonid.

"Mõni riik ei pruugi oodata, et teatud läbirääkimised mõjutavad Venemaa Föderatsiooni vastaste sanktsioonide tühistamist. Sanktsioonide küsimust ei saa isegi tõstatada enne, kui sõda on lõppenud, kuni me saame tagasi selle, mis meile kuulub, ja kuni me taastame õigluse," ütles Zelensky. Ta kutsus üles iga nädal sanktsioone karmistama ja karmistama.

"Ja need peavad olema kvaliteetsed. Mitte ainult meedias ilmunud pealkirjade pärast, et sanktsioonid on kehtestatud, vaid tegeliku rahu pärast," lisas ta.

USA president Joe Biden ütles Moskva avalduse kohta: "Ma ei loe sellest midagi enne, kui näen, millised on nende tegevused."