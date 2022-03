Euroopa plaanib vähendada kiirmoe tarbimist

Kolmapäeval avalikustatav säästva tekstiili strateegia on suunatud rõivastele igas kasutusetapis, alates kujundamisest ja õmblemisest nende parandamise ja taaskasutamiseni

Algatuse eesmärk on elavdada säästvalt valmistatud rõivaste turgu.

Tootjad peavad tagama, et nende riided oleksid keskkonnasõbralikud ja kulumiskindlad.

Ja tarbijatele antakse rohkem teavet selle kohta, kuidas oma riideid taaskasutada, parandada ja ringlusse võtta.

Iona Popescu keskkonnakaitseühendusest (Environmental Coalition on Standards) ütles, et Euroopa Komisjoni väljakuulutatavad reeglid on loodud selleks, et tuua sisse kauem kestvaid tooteid, mida saab mitu korda kasutada, mitte paar korda kanda ja seejärel ära visata.

"Komisjon püüab kiirmoe peatada, kehtestades reeglid Euroopa turul kasutatavate tekstiilide kohta," ütles ta.

Ta lisas, et sarnased reeglid kehtivad ka näiteks elektroonikaseadmetele nagu nutitelefonid ja mööbel säästvate toodete algatuse (SPI) raames.

Arvatakse, et maailmas läheb ringlusse vähem kui 1% kõigist rõivastest.

Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel on riiete kasutamise mõju keskkonnale ja kliimale Euroopas neljandal kohal, seda edestavad toit, eluase ja transport.

Iga ELi elaniku kohta vajab tekstiili tarbimine 9 kuupmeetrit vett, 400 ruutmeetrit maad, 391 kg toorainet ja tekitab umbes 270 kg süsiniku jalajälge.

Ühendkuningriigis on poliitikud kutsunud valitsust üles muutma seadust, et nõuda moemüüjatelt keskkonnastandardite järgimist.

Tamara Cincik mõttekojast Fashion Roundtable ütles, et tekstiilistrateegia võib anda tooni tulevastele õigusaktidele väljaspool ELi.

"Kui ootused kaubamärkide suhtes Ühendkuningriigis EL-iga võrreldes erinevad, soodustab see loodetavasti tugevamaid ootusi Ühendkuningriigi tulevaste õigusaktide suhtes," ütles ta.