ERR Ukrainas: inimesed siin ei uskunud, et sõda tuleb neile koju

Ida-Ukraina rindejoone lähedalt raporteerinud ERR-i korrespondent Anton Aleksejev ütles "Terevisioonis", et paljud inimesed, kellega ta on kohapeal rääkinud, ei uskunud, et sõda võib nende koju tulla, kuni äkki oli see kohal.

Mul on hea meel näha, et te olete elus ja terved, aga kas olete saanud ka magada?

Jah, muidugi me saime magada. Läksime magama umbes kesköö paiku, kui lõppesid õhuhäired. Meie siin Kostjantinovkas oleme umbes 35 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Teoreetiliselt võiks Kostjantinovka jääda tule alla, aga siin on suhteliselt rahulik. Eile me käisime Slovjanskis. Seal oli samuti rahulik, käisime ringi ilma kuulivestideta. Täna vaatame, mida päev toob.

Meie uudised räägivad praegu väga palju nendest eilsetest läbirääkimistest. Kui palju see info kohalikeni jõuab? Kui palju nemad üldse sellest teavad?

Mulle tundub, et inimesed küll loevad uudised, aga inimestel on siin kohapeal palju muid probleeme peale uudiste lugemise. On vaja võtta raha pangaautomaadist, on vaja osta ravimeid apteegist või süüa toidupoest. Või on vaja saata oma lähedasi evakueerimisrongi peale. Inimestel on siin tegemist. Muidugi kõik ootavad, et sõda lõpeb.

Eile meile ütles üks sotsiaalametnik, et me loodame, et Slovjanskini see sõda ei jõua ja see lõppeb enne ära. Samuti olid inimesed, kes olid tulnud kõrval asuvatest küladest Slovjanskisse, et pärast minna kuskile mujale Lääne-Ukrainasse ja Euroopasse. Nende seas oli ka põgenikke. Nemad rääkisid mulle sama juttu, lihtsalt nad ei tahtnud seda öelda kaamerasse, et nad ei uskunud, et sõda võib tulla just neile koju.

Üks naine ütles, et me nägime, mis toimus Izjumis ja kui side Izjumiga kadus ära, siis me saime aru, et meie oleme juba järgmised, sest me oleme järgmine küla, kuhu jääb veidi üle viir kilomeetri. Olukord võib muutuda nii, et võib-olla rindejoon jääbki paika, aga kõik sõltub sellest, mis relvastust kasutavad Vene väed. Üks asi, kui see on haubits ja teine asi kui see on rakett, nende ulatus on erinev. Just täna hommikul tundus, et sa oled kuskil sügavas tagalas ja äkki oled sa juba rindejoonel, nagu see juhtus väikse linnaga Popasna, mis on meie kõrval.

Olukord muutub väga kiirelt. Eile hommikul sa ütlesid, et kohapeal on ka ajakirjanike töö muutunud keerulisemaks. Kas on olnud mingisuguseid tõrkeid teie töös?

Eile õnneks ei olnud, aga täna ma neid tõrkeid ootan küll. Me oleme selleks valmis. Põhimõtteliselt vaatame, kuidas tuleb tänane päev, plaanid on suured, aga ei tasu neid praegu avalikustada. Vaatame, mis õnnestub teha.