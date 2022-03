Mihkelson: neutraliteet Venemaa naabruses on kutse sõjale

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles "Terevisioonis", et Venemaa naabruses asuvatel riikidel ei ole võimalik olla neutraalne, sest see on sisuliselt kutse sõjale.

Venemaa ja Ukraina vahel toimuvate läbirääkimiste kohta ütles Mihkelson, et Venemaa juttu ei tohiks uskuda ja hinnata tuleb seda, mis toimub lahinguväljal.

"Ma arvan, et nendest kõnelustest, mis on siin käinud juba mõnda aega teha praegu mingeid järeldusi oleks äärmiselt vara. Tegelikult tuleb vaadata, mis toimub lahinguväljal, mis toimub reaalselt erinevates rindelõikudes ja seal me ei näe mitte mingisugust muutust Venemaa poolt," sõnas Mihkelson.

"Isegi need uudised, mis eile välja anti, et Venemaa justkui vähendaks vägesid Kiievi lähistel, ka sellesse ma suhtuks väga ettevaatlikult. Terve öö pommitati Kiievit ja ka teisi piirkondi. Sõda Ukraina vastu tõenäoliselt kestab veel pikka aega. Kui see ei ole otsene sõda, on see informatsioonisõda või mingil muul viisil sõda, aga kuna Venemaa eesmärgid ei ole täitunud, siis neid püütakse ikkagi ellu viia," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on Ukraina poole ootus on ikkagi teatud humanitaarvaherahu saavutamine, aga Venemaa ei ole ilmselt valmis seda sõda peatama.

"Tuleb meeles hoida, mis on Venemaa eesmärk. Venemaa eesmärgid lõhkuda lääne ühtsust, lõhkuda Euroopa Liit, lõhkuda NATO ei ole mitte kuhugi kadunud. Needsamad ultimaatumid, mis Putin esitas detsembris läänemaailmale ei puudutanud üldse ainult Ukrainat, need puudutasid ka meid, meie julgeolekut ja NATO võimekust seista vastu sellele kohutavale agressioonile ja tapatalgutele, mida Venemaa Ukrainas korda saadab," rääkis Mihkelson.

Läänes on ka neid, kes ootavad, et sõda saaks võimalikult kiiresti läbi ja maailmas valitseks taas rahu. Mihkelsoni sõnul ootavad just osad nii-öelda rahusobitajad läänes hetke, kui saaks kuidagi nüüd Putini maha rahustada. "No ei saa. Kahjuks on on Venemaa praegu selline nähtus Putini näol, mis on sõjaingel, mitte rahuingel," lausus ta.

"See on selline mäng nõrgematele närvidele," märkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul tuleb aru saada, et see sõda saab lõppeda Eesti jaoks positiivse uudisega ainult siis kui Venemaa on Ukrainast välja löödud. Igasugune muu jutt kasvõi sellestki, et Ukraina võiks nõustuda mingisuguste julgeolekugarantiidega või neutraalsusega ei teeni tema sõnul neid eesmärke.

"Ukraina oli neutraalne riik enne 2014. aastat. Mis on sellest saanud? Venemaa naabruses ei ole võimalik ühelgi riigil olla neutraalne, kui ta ei ole Hiina. Igal juhul on ta sel juhul ohustatud Venemaa tegevusest. Ja me näeme Gruusia, Ukraina ja Valgevene näitel, mis on need tulemused, kui riik on neutraalne. Neutraliteet Venemaa naabruses on kutse sõjale," ütles Mihkelson.