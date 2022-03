Nafta hind võttis kolmapäeval suuna jälle üles

Teisipäeval toimusid Istanbulis Venemaa ja Ukraina vahelised läbirääkimised. Venemaa teatas pärast läbirääkimisi, et vähendab Ukrainas sõjalist tegevust.

Neljapäeval toimub naftakartelli OPEC koosolek. OPEC pole nõustunud Ukraina sõja tõttu naftatootmist veel suurendama. Venemaa ja OPEC-i riigid sõlmisid eelmisel aastal kokkuleppe. Leppe kohaselt suurendavad OPEC+ riigid alates augustist naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist.

Nafta hinda langetab ka toornafta nõudluse vähenemine Hiinas. Hiljuti sulges kompartei Shanghai linna.

"Hiljutine hinnalangus oli seotud pigem Shanghai sulgemisega, mitte positiivsema arenguga Ukrainas," ütles Deutsche Banki analüütik Jim Reid.

Venemaa toornaftat müüakse turul üha suurema allahindlusega. Venemaa energiafirma Lukoil müüs toornaftat eelmisel nädalal 31 dollari võrra Brenti hinnast odavamalt.

Rahvusvahelise reitinguagentuuri S&P aseesimehe Dan Yergini sõnul püüab Venemaa oma naftale ostjaid leida. Seetõttu pöördub Moskva üha rohkem Aasia riikide poole.

"Sanktsioonide tõttu on Venemaal naftat, mida on raske maha müüa. Ma oleksin veel viis nädalat tagasi öelnud, et Venemaa on energia suurriik. Ma arvan, et Venemaa jääb endiselt oluliseks mängijaks, kuid nende osakaal väheneb," ütles Yergin.