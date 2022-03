Eesti ilma ennustab ja teatab aprillist keskkonnaagentuur

Seoses ümberkorraldusega palub keskkonnaagentuur alates aprillist ilmaprognooside kasutamisel viidata keskkonnaagentuurile, mitte Ilmateenistusele, nagu oli tavaks seni.

"Keskkonnaagentuur on moodustatud 2013. aastal eri asutuste kokkuliitmisel, sest loodeti, et nii tekib lisaväärtus ja sünergia. Keskkonnaseisundi üksuse ja Riigi ilmateenistuse üksuse eristamisest loobumine oli meie järgmine loogiline samm," ütles agentuuri juht Taimar Ala ERR-ile.

"Ilm on lai ja kõikehaarav nähtus. Tulevikus jääb lühiajalistest ilmaprognoosidest väheks, võtame suuna mõjupõhistele hinnangutele, kus räägime sellest, mida teatud ilmamuutused kaasa toovad," rääkis Ala.

"Meie eesmärk on anda parimat teenust, kuid me pole nii rikkad, et iga loodusteadusliku dimensiooni kohta anda eraldi käsitlus. Samuti liigume pikkade sammudega eemale pikkade raportite väljaandmisest ja keskendume sõnumi selgusele," lisas Ala.

Sisemise struktuurimuutuse ja ilmateenistuse nime kaotamisega ükski sünoptik tööd ei kaota, pigem on keskkonnaagentuur nõus neid juurde tööle võtma, kinnitas Ala.

Eesti Televisiooni ekraanilt tuttaval sünoptikul Taimi Paljakul on kahju ilmateenistuse kui brändi kadumisest. "Me ei esine enam ilmateenistuse nime all, vaid keskkonnaagentuuri nime all. Sünoptikutele nimemuutus midagi kaasa ei too, küll aga Eesti inimestele oli brändina tuntud just ilmateenistus. Nimemuutus viib meid rahvast eemale," rääkis Paljak.

Tema sõnul võib see kaasa tuua olukorra, kus Eesti inimesed võivad hakata ilma vaatama hoopis välismaistest kanalitest.

Eriti oluliseks peab Paljak aga just Eesti ilmateadete jälgimist ekstreemse ilmaga, mille kohta annab teenistus välja hoiatusi. "Ilmaga seostub Eestis igaühele just sõna "ilm". Keskkond on laiema kaarega sõna, see võtab aega, kui inimesed sellega harjuvad," leidis Paljak.

Paljaku sõnul lubas keskkonnaministeerium 2013. aastal, kui ilmateenistus keskkonnaagentuuriga liideti, et ilmateenistus jääb nimetusena kindlasti alles. "Meil oleks hea meel, kui keskkonnaagentuuri koosseisus saaksime olla ilmateenistus edasi," sõnab Paljak.

Keskkonnaagentuur loodi 2013. aastal Eesti meteoroloogia- ja hüdroloogia instituudi ja keskkonnateabe keskuse tegevuse ümberkorraldamisel.

Keskkonnaagentuuri tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnaga seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine, andmete kogumine ja analüüs, keskkonnaseisundile hinnangute andmine ning ilmaprognooside, hoiatuste ja nendeks vajalike seireandmete tagamine.