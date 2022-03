Henrik Hololei astus Isamaast välja

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Hololei lahkus äriregistri andmetel Isamaast 25. märtsil.

Ta oli Isamaa erakonna asutajaliige 1992. aastal, kuid kuulus aastatel 1998 kuni 2004 Rahvaerakond Mõõdukatesse. 2004 liitus ta Res Publicaga ja järgnenud erinevate liitumiste järel sai temast taas Isamaa liige.

Hololei oli väga häiritud nelja Isamaa endise allühenduse Parempoolsed liikme väljaviskamisest ja ütles 10. märtsi Eesti Päevalehes, et sellega lakkas erakond Isamaa tema jaoks eksisteerimast.

Isamaa eestseisus otsustas 8. märtsil heita erakonnast välja neli erakonna allühenduse Parempoolsed liidrit. Väljaheidetud olid Siim Kiisler, Lavly Perling, Kristjan Vanaselja ja Tõnis Kons.

Äriregistri andmetel oli päev hiljem ehk 9. märtsil Isamaas 7625 liiget. 30. märtsi seisuga oli Isamaas 7379 liiget ehk erakonna liikmete arv on vähenenud 246 inimese võrra. Arvestades, et Isamaa esimehe väitel on erakonnaga liitunud ka uusi inimesi, on tegelik lahkujate hulk olnud veidi suuremgi kui 246.

23. märtsil otsustasid Parempoolsed tegevust jätkata iseseisvalt ja liikuda uue erakonna loomise poole, vaatega osaleda ka tuleva aasta riigikogu valimistel.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on meediale öelnud, et erakond pühendub isamaalistele ideaalidele ega lase ennast lahkujatest eksitada.

"Meiega on taas liitunud ja liitumas nii uusi kui ka kunagisi erakonna liikmeid, kes kõik on oodatud erakonna kujundatavas poliitikas aktiivselt kaasa lööma! Kedagi ei jäeta maha, kes soovivad isamaalisi väärtusi edendada," ütles Seeder.

Kolmapäeval avaldatud Norstati küsitluse järgi oli Isamaa toetus langenud 5,5 protsendile. Isamaa toetus on viimase viie nädalaga langenud 1,9 protsendipunkti võrra.